Za sada nije poznat tačan uzrok incidenta, a nadležni organi nijesu se zvanično oglašavali o razlozima koji su doveli do kvara i pada dronova.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Novogodišnji performans dronovima u Budvi završen je velikim pehom, nakon što je tokom spektakla došlo do tehničkog problema zbog kojeg su dronovi, jedan po jedan, počeli da padaju pred velikim brojem okupljenih građana.

Prema nezvaničnim informacijama, pričinjena je materijalna šteta procijenjena na više stotina hiljada eura. Na licu mjesta nalaze se pripadnici policije i Osnovnog državnog tužilaštva (ODT), koji preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti, piše Pobjeda.

Srećom, u ovom događaju nije bilo povrijeđenih, ali je novogodišnji spektakl, zamišljen kao jedan od centralnih trenutaka dočeka Nove godine u Budvi, završen uz veliko razočaranje publike. Umalo je izbjegnut i teži incident, s obzirom na to da su dronovi ubrzo nakon polijetanja iznenada pali na tlo i u more.

Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju da su dronovi dostigli visinu od nekoliko desetina metara, nakon čega su neobjašnjivo počeli istovremeno da padaju.

Uprava policije je o slučaju obavijestila ODT, a istraga je u toku.

Kako se nezvanično saznaje, pojedine sumnje idu i u pravcu mogućeg namjernog izazivanja pada dronova, uz upotrebu neke vrste ometača.