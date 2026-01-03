Početak godine obilježen je povećanjem cijene električne energije, dok se u narednom periodu očekuju dodatna poskupljenja zbog akciza i novih tarifa.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Od 1. januara došlo je do rasta cijena električne energije, koja je skuplja za oko dva odsto. U narednom periodu očekuje se i poskupljenje cigareta zbog povećanja akciza, kao i rast cijena komunalnih i advokatskih usluga u pojedinim opštinama. Iako su građani na kontinuirano poskupljenje osnovnih namirnica navikli još od 2022. godine, Vlada za ovu godinu procjenjuje inflaciju na oko dva odsto.

Računi za struju uvećani su nakon odluke Regulatorne agencije za energetiku (REGAGEN), koja je odobrila povećanje troškova mrežnih usluga za CEDIS i CGES. Za razliku od 2024. godine, kada je planirano poskupljenje od 3,1 odsto spriječeno intervencijom Vlade i dodatnim popustima EPCG, ovog puta povećanje cijena od oko dva odsto nije poništeno. Premijer Milojko Spajić i resorni ministri nijesu reagovali, a EPCG zadržava mogućnost dodatnog korigovanja cijena tokom godine, uz obavezu da potrošače o tome obavijesti najmanje 15 dana unaprijed.

Skupština je krajem prošle godine usvojila izmjene i dopune Zakona o akcizama, koje će uskoro dovesti do rasta cijena cigareta. Prema ranijim najavama, paklica bi tokom godine mogla da poskupi u dva navrata za ukupno oko 40 centi, ali će tačan iznos zavisiti od odluka proizvođača. Specifična akciza povećana je sa 53,5 na 58,85 eura na hiljadu komada, dok proporcionalna akciza ostaje na nivou od 24,5 odsto maloprodajne cijene. Novim zakonskim rješenjima uvedene su i akcize na nikotinske vrećice, dok su biljni proizvodi za pušenje izdvojeni iz kategorije novih duvanskih proizvoda.

Poskupljenje se odnosi i na advokatske usluge, čije su nove tarife već stupile na snagu. Pojedine usluge biće naplaćivane i duplo skuplje nego ranije, što iz Advokatske komore pravdaju inflacijom i činjenicom da cijene nijesu usklađivane godinama.

Od ove godine konačno počinje i oporezivanje dobitaka od igara na sreću. Dobici do 50 eura neće biti oporezovani, dok će se na iznose od 50 do 1.500 eura primjenjivati stopa od 10 odsto, a na dobitke veće od 1.500 eura stopa od 15 odsto. Ovakvo rješenje prihvatljivo je za priređivače, za razliku od prošlogodišnjeg, koje nije primjenjivano, što potvrđuje i činjenica da po tom osnovu tada nije naplaćen nijedan euro.