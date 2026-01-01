Alkotestiranjem vozača utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu u koncentraciji od 1,55 g/kg.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Danilovgrađanin D.K. (48) zadobio je teške tjelesne povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć oko 20:30 časova dogodila na lokalnom putu u mjestu Velja Paprat, u Danilovgradu.

Zbog sumnje da je automobilom teško povrijedio pješaka, po nalogu tužioca slobode je lišen P.V. (22). Iz Uprave policije su Vijestima saopštili da je dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad sinoć prijavljeno obaranje pješaka.

„Na lice mjesta upućena je patrola saobraćajne policije, gdje je nakon uviđaja utvrđeno da su u nezgodi učestvovali P.V. (22), koji je upravljao vozilom marke VW Golf, danilovgradskih registarskih oznaka, i D.K. (48) u svojstvu pješaka. Pješak je sa lica mjesta transportovan od strane Hitne medicinske pomoći u Urgentni centar Kliničkog centra Crne Gore radi pružanja ljekarske pomoći. D.K. je zadobio teške tjelesne povrede i zadržan je na Odjeljenju za intenzivnu njegu KCCG“, naveli su iz Uprave policije.

Alkotestiranjem vozača utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu u koncentraciji od 1,55 g/kg.

„Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, P.V. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja u sticaju sa krivičnim djelom ugrožavanje javnog saobraćaja. Danas će, u zakonskom roku, biti sproveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost. Takođe, od lica P.V. je privremeno oduzeto vozilo kojim je upravljao radi sprovođenja odgovarajućih vještačenja“, pojasnili su iz Uprave policije.