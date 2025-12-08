Dogovor o statusu Donbasa još nije postignut, Zelenski i dalje traži kompromis, dok Tramp izražava razočaranje što ukrajinski predsjednik nije pročitao američki predlog.

Izvor: Profimedia

Iako su mirovni pregovori pod okriljem SAD-a u toku, dogovor o ključnom pitanju teritorija u istočnoj ukrajinskoj regiji Donbas još uvijek nije na vidiku, potvrdio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, prenosi Bloomberg News.

Zelenski je u telefonskom intervjuu pojasnio da elementi američkog predloga zahtijevaju dalje rasprave o nizu "osjetljivih pitanja", među kojima su i bezbednosna jamstva za regione Donjeck i Lugansk. "Postoje vizije SAD-a, Rusije i Ukrajine, a mi nemamo jedinstven stav o Donbasu", izjavio je.

Trump izrazio razočaranje

Ova izjava dolazi nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Tramp izrazio svoje "malo razočaranje" činjenicom da Zelenski, kako se čini, još nije pročitao predlog. Tramp je takođe izrazio uvjerenje da ukrajinski predsjednik nije spreman da potpiše sporazum.

Teritorijalni ustupci kao kamen spoticanja

Podsjetimo, jedno od najkontroverznijih pitanja u početnom američkom mirovnom planu od 28 tačaka bio je zahtjev da Ukrajina napravi značajne teritorijalne ustupke Rusiji, što bi uključivalo prepuštanje cijelog Krima, kao i regiona Lugansk i Donjeck.