Ukrajina je "spremna za izbore", izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp ponovio tvrdnje da Kijev "koristi rat" kako bi izbjegao održavanje glasanja.

Petogodišnji mandat Zelenskog je trebalo da se završi u maju 2024. godine, ali su izbori obustavljeni nakon proglašenja ratnog stanja zbog ruske invazije.

Govoreći pred novinarima povodom komentara Donalda Trampa iz opsežnog intervjua za portal Politiko, Zelenski je rekao da će tražiti da se izrade predlozi za izmjene zakona koje bi omogućile održavanje izbora.

Prema njegovim riječima, izbori bi mogli da se organizuju u narednih 60 do 90 dana ukoliko bi SAD i drugi saveznici garantovali bezbjednost procesa.

"Sada to tražim, i govorim o tome otvoreno, da nam SAD pomognu, možda zajedno sa evropskim partnerima, da obezbijedimo bezbjednost izbora", rekao je Zelenski.

On je istakao da "pitanje izbora u Ukrajini prvenstveno zavisi od naroda Ukrajine, a ne od naroda drugih zemalja, uz dužno poštovanje prema partnerima".

Zelenski je dodao da je čuo "insinuacije da se držimo vlasti ili da se ja lično držim predsjedničke funkcije i da zato rat ne prestaje", ocenivši da je takva tvrdnja "potpuno besmislena“.

Zelenski je na izborima 2019. godine osvojio više od 73% glasova.

Problemi organizovanja izbora tokom rata

Debata o održavanju izbora traje od početka ruske invazije 2022. godine. Moskva uporno tvrdi da je Zelenski „nelegitiman lider“ i zahtijeva nove izbore kao uslov za prekid borbi - retoriku koju je i Tramp ponovio.

"Oni pričaju o demokratiji, ali dolazi trenutak kada to više nije demokratija", rekao je Tramp za Politiko.

Postoje ozbiljne prepreke za organizovanje glasanja tokom rata. Vojska na frontu ne bi mogla da glasa bez odsustva sa položaja, oko 5,7 miliona Ukrajinaca živi u inostranstvu, a biračka mjesta bi morala da imaju posebne bezbjednosne mere. Glasanje bi bilo fer samo ako bi svi građani mogli da učestvuju, uključujući i vojnike na prvoj liniji, rekla je za BBC opoziciona poslanica Lesija Vasilenko iz partije Golos.

Drugi opozicioni poslanik, Oleksij Gončarenko iz Evropske solidarnosti, rekao je da je "potpuno protiv“ ideje.

"To je apsolutno nemoguće", izjavio je on, dodajući da izbori podrazumijevaju debatu, kampanju i pripremu. "Možda Zelenski ovo vidi kao priliku za kvazi-izbore koji bi mu odgovarali, dok on kontroliše medije, a protivnici nisu spremni."

Konsenzus u Ukrajini: Nema izbora dok traje ratno stanje

Prema riječima Oleksandra Merežka, predsjednika odbora za spoljne poslove ukrajinskog parlamenta, ne postoji ozbiljan politički pritisak u zemlji da se raspišu izbori dok rat traje. On tvrdi da postoji „snažan konsenzus“ među političarima i nevladinim organizacijama da se glasanje ne održava pod ratnim stanjem.

"Čak i opozicija koja je protiv Zelenskog, protivi se izborima, jer razumije opasnost pokušaja njihovog sprovođenja tokom rata", rekao je Merežko za BBC.

On je dodao da bi izbori u ovom trenutku odgovarali samo Vladimiru Putinu: "Kampanja bi unijela podjele. Pošto nije uspio da nas uništi spolja, Putin želi da nas razbije iznutra koristeći izbore kao alat.“

Većina Ukrajinaca protiv izbora tokom rata

Anton Gruševski, direktor Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju, rekao je za BBC da ne postoji široka javna podrška izborima. Prema podacima prikupljenim prethodne nedelje, samo oko 10% stanovništva podržava glasanje prije prekida borbi ili mirovnog sporazuma.

Istraživanje istog instituta iz septembra pokazalo je da oko 63% građana smatra da se izbori mogu održati tek nakon potpunog mirovnog dogovora, dok 22% podržava izbore posle primirja uz bezbjednosne garancije.

Građani: Prvo okončati ratno stanje

Jilija Tovkač, vlasnica prodavnice obuće u Buči, rekla je da je prije izbora neophodno ukidanje ratnog stanja.

"Ako to ne uradimo, optužiće nas da nismo imali legitimne i prave izbore. A da bismo ukinuli ratno stanje, potreban nam je prekid vatre uz bezbjednosne garancije.“

Jana Kolomijec, rediteljka iz Odese, ocijenila je da je održavanje izbora "besmisleno", čak i ako nije zadovoljna rukovođenjem Zelenskog.

"To bi sve dodatno zakomplikovalo i ne bi bilo u korist Ukrajine", rekla je ona.

Stručnjaci: Nemoguće obezbijediti biračka mjesta usred napada

Hana Šelest, analitičarka za spoljnu politiku pri organizaciji Ukrainian Prism, rekla je za BBC da je Zelenski ranije govorio da je spreman za izbore čim se stvore uslovi, ali da se sada postavlja pitanje kako obezbijediti biračka mjesta tokom napada, raseljavanja stanovništva i aktivnih vojnih dejstava.

"Ne možete garantovati bezbjednost biračkih mjesta“, rekla je Šelest.

Tramp vrši pritisak za mirovni sporazum, Moskva pozdravlja

Zelenski se nalazi na diplomatskoj turneji po Evropi, nakon što višednevni pregovori ukrajinskih i američkih zvaničnika nisu doveli do sporazuma koji bi Kijev prihvatio.

Tramp pojačava pritisak da Zelenski pristane na mirovni dogovor koji bi podrazumijevao ustupanje teritorije Rusiji. Kremlj je izjavio da se Trampovi stavovi "u mnogim aspektima poklapaju sa ruskim".

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocijenio je da se Trampovi komentari "u pogledu NATO-a, teritorija i situacije na frontu poklapaju sa ruskim razumijevanjem".

Zelenski je ponovio da Ukrajina odbija da preda bilo koju teritoriju i traži da evropske i NATO članice spriječe SAD da podrže rešenje koje bi ostavilo Ukrajinu ranjivom na nove napade.

