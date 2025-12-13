Napadi su nastavak niza udara na Odesku oblast u prethodnim danima. 12. decembra Rusija je dva puta gađala luke u Odeskoj oblasti, pri čemu je pogođeno plovilo u vlasništvu turske kompanije, što je izazvalo oštru reakciju Ankare.

Izvor: Profimedia

Gradovi na jugu Ukrajine našli su se na meti kombinovanih ruskih napada dronovima „Geran“ i „Šahed“, kao i hipersoničnim raketama „Kinžal“. Pogođeni su Odesa, Nikolajev, Krivi Rog i Dnjepar, rodni grad predsjednika Volodimira Zelenskog.

Ukrajinske vlasti saopštile su da su napadi izvedeni tokom noći 13. decembra, gađajući energetsku, industrijsku i drugu ključnu infrastrukturu. Delovi Odeske i Nikolajevske oblasti ostali su bez električne energije.

DTEK has released footage of one of its electrical substations in Odesa region after a Russian attack.



According to reports, 20 substations in the region have been damaged by Russian strikes, further impacting critical energy infrastructure.pic.twitter.com/aellCArveS — NOELREPORTS (@NOELreports)December 12, 2025

„Rusija je koristila dronove, kao i krstareće i balističke rakete, uključujući hipersonične 'Kinžale' lansirane sa aviona MiG-31K. Odesa i okolna oblast bile su među glavnim metama napada“, navodi se u saopštenju ukrajinskih zvaničnika.

U Nikolajevskoj oblasti pogođena je ključna industrijska infrastruktura, što je dovelo do prekida snabdijevanja električnom energijom u okruzima Baštanka i Nikolajev. Gradonačelnik Nikolajeva, Oleksandr Senkevič, izjavio je da ekipe rade na obnavljanju snabdijevanja strujom i da nema prijavljenih žrtava. Nestanak struje potvrdio je i šef regionalne administracije, Vitalij Kim.

Zbog nestanka električne energije, javni prevoz u Nikolajevu djelimično je obustavljen. Saobraćaju samo trolejbusi sa baterijskim napajanjem, dok su tramvajski saobraćaj i pojedine trolejbuske linije suspendovani. Privremeno je obustavljena i distribucija prečišćene vode.

Massive Russian attack on Ukraine last night: Odesa, Mykolaiv, Kherson, Kryvyi Rih, Dnipro under attack.



◾️In Odesa, energy infrastructure was under attack. A large part of the city is without electricity and water.



◾️In Mykolaiv, critical and industry infrastructure was under…pic.twitter.com/GnRAt3LFZZ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)December 13, 2025

Eksplozije su prijavljene i u Dnjepru, gdje je ruski dron pogodio prizemnu zgradu izazvavši požar. Uništen je jedan automobil, a drugi oštećen. U Nikopolju je u napadu dronom zapaljen minibus, a jedan muškarac je ranjen i prevezen u bolnicu. Ukupno su dvije osobe povrijeđene u regionu.

Ukrajinske vlasti upozoravaju da su ovakvi napadi ozbiljno ugrozili infrastrukturu i život civilnog stanovništva, dok se situacija u pogođenim oblastima i dalje prati.