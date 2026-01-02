Iz UP su dodali da je M.R. u zakonskom roku sproveden na dalju nadležnost istražnom sudiji Višeg suda u Bijelom Polju koji mu je odredio ekstradicioni pritvor.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Policijski službenici Stanice granične policije Bijelo Polje, su u koordinaciji sa službenicima NCB Interpola Podgorica, locirali i uhapsili M.R. – državljanina Azerbejdžana, saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

"Provjerom podataka o ovom licu utvrđeno je da se M.R. potražuje na osnovu međunarodne potjernice, koju su raspisali nadležni organi Azerbejdžana radi obezbjeđenja lica u krivičnom postupku. Sumnja se da je M.R. izvršio krivična djela pronevjera i protivpravno trošenje zloupotrebom službene dužnosti, čime je nanijeta velika materijalna šteta", ističe se u saopštenju.

Iz UP su dodali da je M.R. u zakonskom roku sproveden na dalju nadležnost istražnom sudiji Višeg suda u Bijelom Polju koji mu je odredio ekstradicioni pritvor.

"Slijedi dalja komunikacija između pravosudnih organa Azerbejdžana i Crne Gore", kazali su iz UP.