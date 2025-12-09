Tramp dao rok Zelenskom od par dana da prihvati američki predlog sporazuma za kraj rata u Ukrajini.

Predstavnici američke delegacije i bliski saradnici američkog predsjednika Donalda Trampa postavili su rok ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom od nekoliko dana da razmisli i prihvati poslednju verziju američkog predloga sporazuma za kraj rata, piše "Fajnenšel Tajms". Od Ukrajine se očekuje da pristane da preda djelove svoje teritorije, a zauzvrat će dobiti bezbjednosne garancije od Sjedinjenih Država.

Izvori koji su upoznati sa detaljima američko-ukrajinskih pregovora tvrde da američke garancije Ukrajini nisu definisane i precizirane. Zelenski je o ovome razgovarao preko telefona u subotu 6. decembra sa američkim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom Trampa, Džaredom Kušnerom.

Šta Tramp želi od Zelenskog?

Zelenski je razgovarao telefonom sa njima dvojicom oko dva sata. Navodno Tramp mnogo očekuje od tog telefonskog sastanka, čak da ukrajinski predsjednik prihvati američki predlog sporazuma do katoličkog Božića.

Zelenski je u ponedeljak 8. decembra imao sastanak u Londonu sa evropskim liderima koji su mu pružili čvrstu podršku u pregovorima sa Amerikom. Zelenski je Amerikancima saopštio da mu treba vremena da dobro promisli o svemu.

Sa druge strane, Tramp vrši pritisak na Ukrajinu i Zelenskog i na drugi način. U velikom intervjuu koji je američki predsjednik dao za "Politiko", Tramp smatra da bi u Ukrajini trebalo organizovati izbore što prije.

Anonimni američki zvaničnik je izjavio da je Ukrajina "razapeta" između sporne odredbe u sporazumu koji ne može da prihvati (predaja teritorije) i Amerikanaca koje ne mogu da odbiju jer su im glavni partneri i saveznici. Zelenskom curi vrijeme dok ga Trampa pritiska sa "diplomatske" strane, a Putin sa druge, ratne strane putem situacije na frontu.

Da podsjetimo, u utorak 2. decembra je u Moskvi Putin dočekao na sastanku Stiva Vitkofa, specijalnog američkog izaslanika, u vezi pregovora o kraju rata u Ukrajini. Sastanku je prisustvovao i Putinov savetnik Jurij Ušakov koji je otkrio medijima da je sastanak bio produktivan i efikasan i da je trajao oko pet časova, a u međuvremenu je Vitkof razgovarao i sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim koji neće prihvatiti glavni uslov Putina za kraj rata, a to je povlačenje ukrajinskih trupa iz Donbasa.