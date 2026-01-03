Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ – Odjeljenja bezbjednosti Berane su, u nastavku aktivnosti preduzetih u borbi protiv ekološkog kriminala i zaštite životne sredine, sproveli aktivnosti tokom kojih su otkriveni slučajevi nelegalne gradnje u zoni NP.

Izvor: MONDO Crna Gora

Policijski službenici su krivične prijave protiv nepoznatih izvršilaca, a nakon toga i posebne izvještaje kao dopune krivičnih prijava kada su ova lica identifikovana, državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama podnijeli protiv tri lica, M.Š, M.P. i R.V. iz Berana, zbog sumnje da su počinili krivična djela građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje.

Sumnja se da je M.Š. navedeno krivično djelo izvršio na način što je u julu 2022. godine, u zoni Nacionalnog parka Biogradska gora, izgradio dva objekta (vikendice) dimenzija 5×4 i 5×3 metra. M.P. je, kako se sumnja, na istom lokalitetu tokom juna 2023. godine izgradio objekat dimenzija 2,5×3 metra, dok je R.V. na istom području izgradio objekat dimenzija 7×6,4 metra.

O navedenom Policija je obavijestila i nadležne inspekcijske službe, kako bi preduzele aktivnosti iz svoje nadležnosti radi uklanjanja navedenih objekata.

Policijski službenici nastaviće sa preduzimanjem planskih aktivnosti, koje su u skladu sa nacionalnim prioritetima Uprave policije u borbi protiv ekološkog kriminala i strateškim opredeljenjem države da zaštita prirode i životne sredine bude jedna od ključnih prioritetnih oblasti djelovanja nadležnih organa.