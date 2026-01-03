Ovo je mladić koji je bio sa M. P., koja se predozirala u stanu. Ubrzo nakon toga, on je skočio, a hitna pomoć je konstatovala smrt.

Izvor: kurir/nemanja nikolić/društvene mreže

Mladić Miloš M. (30) izvršio je samoubistvo nakon dočeka Nove godine skokom sa osmog sprata zgrade u Cvijićevoj ulici u Beogradu, nakon što je djevojka M. P. (28) sa kojom je bio u stanu prethodno preminula.

Izvor: društevene mreže

Prema dosadašnjim informacijama, djevojka i mladić bili su u stanu u Cvijićevoj ulici, koji se inače, navodno, iznajmljuje kao "stan na dan". Sumnja se da je konzumirali narkotike i alkohol i da je navodno, tokom intimnog odnosa djevojka M. P. preminula. Mladić Miloš M. pokušao je da joj pruži prvu pomoć, ali nažalost nije uspio.

Dozivao pomoć

"Vikao je po zgradi i dozivao pomoć. Nekim komšijama rekao je da se djevojka predozirala i da ne zna šta da radi. Pokušao je da joj pomogne, ali je ubrzo pozvao Hitnu pomoć koja je došla na adresu. Ljekari Hitne pomoći i pored svih napora i reanimacija nisu uspjeli da je spasu, samo su mogli da konstatuju smrt djevojke", podsjeća izvor i dodaje:

Miloš M. je nakon saznanja da je M. P. umrla, stao je na terasu i ubrzo skočio. Skočio je sa osmog sprata zgrade u Cvijićevoj ulici gde su prethodno proveli nekoliko sati. Ljekari su odmah strčali niz hodnik, na dvorišnu stranu i nažalost, samo mogli da konstatuju smrt mladića.

Dežurni tužilac naložio je da se tijela pošalju na obdukciju koja će utvrditi od kojih povreda je nastupila smrt.