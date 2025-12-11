Sastanak Đorđe Meloni i Volodimira Zelenskog u Rimu protekao je napeto, uz razmjene zahtjeva i neslaganja oko mirovnih pregovora i budućih ustupaka Ukrajine.

Sastanak italijanske premijerke Đorđe Meloni i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Rimu, koji je trajao devedeset minuta, protekao je u znatno napetijoj atmosferi nego što sugerišu zvanična saopštenja. Prema informacijama iz italijanskih medija, obje strane jasno su iznele niz zahtjeva i primjedbi, prenosi Corriere della Sera.

Razgovoru je prethodila konsultacija Meloni sa ministrima odbrane i spoljnih poslova, Guidom Krozettom i Antonijem Tjanijem, dok su se paralelno održavali sastanci ministara sa ukrajinskim kolegama. Italijanska strana naglasila je da podržava ubrzanje mirovnih pregovora koje podstiču Sjedinjene Države i da smatra kako bi Ukrajina možda morala pristati na neke „teške ustupke“ kako bi se postigao dogovor. Takođe, Meloni je Zelenskom u lice rekla bolnu istinu da je njegova pozicija oslabljena nakon niza korupcijskih signala i da je vrijeme da budu fleksibilniji u pregovorima.

"Počni da razmišljaš o tome da je vrijeme za neke bolne ustupke", navodno je Meloni rekla Zelenskom.

Ukrajinski predsjednik, međutim, traži upravo suprotno, da italijanska premijerka pokuša da ublaži tvrdi stav Donalda Trampa, koji želi da zaključi mirovni plan što je prije moguće, i to ne nužno u skladu sa maksimalnim zahtjevima Kijeva.

U Palacu Kiđi posebno su odjeknule izjave ukrajinskog šefa diplomatije Andrija Sibihe, koji je pred italijanskom stranom iznio čitav „spisak očekivanja“ Kijeva. Među njima su: aktivnija uloga Italije u odmrzavanju ruske imovine u Belgiji, odluka o evropskom programu Purl o kojoj se mjesecima odugovlači, uključivanje u evropsku kupovinu američkog oružja – inicijativu koju je podržalo više od 15 članica EU, ali ne i Rim, kao i preusmjeravanje dijela sredstava iz evropskog fonda Safe u vojnu pomoć Ukrajini. Italija je jedna od samo četiri države koje to odbijaju.

Sastanak je dodatno zakomplikovala izjava Volodimira Zelenskog, koji je uveče poručio da je spreman da razmotri održavanje novih izbora u Ukrajini. Prema izvorima u Rimu, na sastanku su prvi put vidljivo isplivale razlike u stavovima Italije i Ukrajine. Uprkos tome, obje strane potvrdile su da će se razgovori o mirovnom planu nastaviti u saradnji sa evropskim partnerima i Sjedinjenim Državama.

