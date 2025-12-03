Stručnjak za bezbjednost smatra da je Putin "pljunuo u lice" Trampu i da je Rusija stvarno spremna za rat sa Evropom.

Izvor: Valery Sharifulin / Zuma Press/Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Profesor Entoni Glis, stručnjak za bezbjednost sa Univerziteta Bakingem, smatra da je predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin "pljunuo u lice" američkog predsjednika Donalda Trampa, piše britanski "Miror". Glis vjeruje da su mirovni pregovori "uništeni" i da se Rusija sprema za sukob nakon Putinove prijetnje ratom Evropi.

"Ubjedljivo najjeziviji“ aspekt najnovijih propalih mirovnih pregovora spoznaja da ruski predsjednik sada smatra da je u potpunosti spreman za totalni rat. Putin ostaje potpuno uvjeren da može da nadmudri Trampa sve do pobjede nad Ukrajinom.

To je krajnje zabrinjavajuće. Time što je poslao nevještog Vitkofa i svog zeta Džareda Kušnera, Tramp je izveo svoj posljednji pokušaj da ubijedi Putina da može dobiti svoj dio Ukrajine i to ako dopusti Trampu da osvoji toliko željenu Nobelovu nagradu za mir", započeo je Glis.

"Putin pljuje Trampu u lice"

"Ali Putin mu, praktično, pljuje u lice. On poručuje da će ostvariti svoje i kraj priče.

Znamo da će Tramp biti uvrijeđen, čak i očajan. Šta još može da uradi osim da primora Ukrajinu da se žrtvuje? Na ovaj ili onaj način, ukoliko mi u Evropi ne shvatimo da ne možemo da se oslanjamo na Trampa i da ne smijemo postati Putinovi vazali, skliznućemo u širok razmjerni konvencionalni rat", rekao je Glis.

Da podsjetimo, u utorak 2. decembra je u Moskvi Putin dočekao na sastanku Stiva Vitkofa, specijalnog američkog izaslanika, u vezi pregovora o kraju rata u Ukrajini. Sastanku je prisustvovao i Putinov savetnik Jurij Ušakov koji je otkrio medijima da je sastanak bio produktivan i efikasan i da je trajao oko pet časova.