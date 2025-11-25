Tramp otkrio kako će ubijediti Putina i Zelenskog da se završi rat u Ukrajini.
Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži "Truth social" i najavio je nastavak pregovora kako bi se završio rat u Ukrajini i kako bi obe strane prihvatile predlog mirovnog sporazuma. Poslaće svog specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa, da pregovara sa ruskom stranom i da je ubijedi da ona onda pregovara sa Ukrajinom.
"Tokom prethodne nedelje, moj tim je ostvario veliki napredak u okončanju rata Rusije i Ukrajine, koji nikada ne bi ni izbio da sam ja bio predsjednik. Prethodnog mjeseca je poginulo 25.000 vojnika.
Prvobitni plan od 28 tačaka je izmijenjen prema željama obe strane i ostalo je još samo par tačaka spora. U nadi da će se privesti kraju ovaj predlog mira, naložio sam svom specijalnom izaslaniku Stivu Vitkofu da se sastane sa predsjednikom Putinom u Moskvi i da se istovremeno, sekretar američke vojske an Driskol sastane sa Ukrajincima.
Obavijestiće me o napretku tih sastanaka, kao i potpredsjednik Sjedinjenih Država Džejms Di Vens, državni sekretar Marko Rubio i ministar rata Pit Hegset. Radujem se sastanku sa predsjednikom Zelenskim i predsjednikom Putinom, ali tek kada sporazum uđe u finalnu fazu", naveo je Tramp.
Da podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp ucenio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i dao mu je rok do Dana zahvalnosti, do četvrtka 27. novembra, da prihvati novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini. Zelenski smatra da je plan sporan po više tačaka jer se od Ukrajine očekuje da odustane od članstva u NATO pakt, kao i povlačenje trupa iz delova teritorija koje kontroliše, a u međuvremenu se plan izmijenio.
Izbačeno je devet tačaka iz početnih 28. Rusiji se ne dopada član 14 o zamrznutim ruskim sredstvima i planu njihovog korišćenja, a najavljen je i novi sastanak Trampa i Zelenskog, ali nije preciziran tačan datum još uvijek.