Putinovi i Trampovi najbliži saradnici su iza leđa Zelenskom skovali mirovni sporazum od 28 tačaka.

Izvor: Kremlin Press Service / Handout / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp dao je rok ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom do četvrtka 27. novembra, Dana zahvalnosti, da prihvati novi američki plan od 28 tačaka kako bi se okončao rat u Ukrajini posle tri i po godine. Zelenski je u međuvremenu uz pomoć evropskih saveznika uspio da "izboksuje" promenu predloga sporazuma i da izbaci tačke koje su iz ugla Ukrajine sporne, a "Blumberg" je došao u posed transkripta telefonskih razgovora najbližih saradnika Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina koji su i skovali inicijalni predlog sporazuma od 28 tačaka iza leđa Zelenskom.

Glavni akteri ove priče su specijalni izaslanik američkog predsjednika Stiv Vitkof, savetnik ruskog predsjednika za spoljnu politiku Jurij Ušakov i glavni savetnik u Kremlju Kiril Dmitriev. Oni su međusobno komunicirali u ime svojih zemalja po nalozima predsjednika i napravili su okvirni plan koji je trebalo da prihvati Ukrajina, ali se sve promijenilo za nekoliko dana nakon otpora Zelenskog i evropskih saveznika, prije svega "Koalicije voljnih" koju čine glavne evropske sile poput Velike Britanije, Francuske, Nemačke i Finske.

Kada i kako je napravljen inicijalni američki plan od 28 tačaka?

Stiv Vitkof je sredinom oktobra telefonom razgovarao sa Jurijem Ušakovom o mogućnosti narednog sastanka Trampa i Putina. Razgovor je trajao malo više od pet minuta i prema ocenama obe strane, diskusija je bilo vrlo efikasna.

U toj nedelji je Zelenski imao sastanak sa Trampom u Beloj kući, u petak 17. oktobra. Vitkof je sa Ušakovom razgovarao par dana prije tog sastanka i posavetovao ga je kako bi Putin trebalo da razgovara sa Trampom po pitanju formiranja sporazuma o kraju rata u Ukrajini.

"Napravili smo plan od 20 tačaka i mislimo da uradimo isto i sa vama", rekao je Vitkof Ušakovu o mirovnom sporazumu u Pojasu Gaze.

Vitkof je tada formalno završio veliki dio posla u okončanju rata na Bliskom istoku. Sličan scenario je želio da primijeni i na Ukrajinu uz pomoć ruske strane.

Šta je Rusija rekla o prvobitnom planu od 28 tačaka?

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je pohvalio prvobitni plan od 28 tačaka. Kada se obratio na ruskom Savjetu bezbjednosti, objasnio je da je nacrt sporazuma

U tom periodu je Ukrajina aktivno lobirala da od Sjedinjenih Država dobije "tomahavk" rakete kako bi mogla da vrši udare duboko unutar ruske teritorije. Tramp je to dugo odbijao, dok je Putin zapretio da su to crvene linije za Rusiju i da ukoliko to Tramp odobri, odnosi Rusije i Amerike bi zahladnjeli.

"Ne znam zašto on i dalje nastavlja ovaj rat. On prosto ne želi da okonča ovaj rat. Mislim da je to loše po njega, ispada vrlo loš", rekao je Tramp o Putinu u utorak 14. oktobra na dan telefonskog razgovora Vitkofa i Ušakova.

Ubrzo se dogovarao i mirovni samit u Budimpešti koji je ipak otkazan. Dok jedni tvrde da je otkazan, drugi kažu da je samo odložen do daljnjeg jer se "nisu stekli uslovi za nastavak pregovora".

Šta je Vitkof rekao Ušakovu?

Vitkof je otkrio Ušakovu da Zelenski u petak 17. oktobra, tri dana nakon njihovog ovog telefonskog razgovora, stiže u Bijelu kuću na novi sastanak sa Trampom. Tada je glavna tema tog sastanka bila eventualna isporuka "tomahavk" raketa, a Vitkof je to najavio Ušakovu i dao mu je savet kako da "zamute vodu" pred taj sastanak.

Preporučio mu je da bi bilo dobro da Putin pozove Trampa, da Rusija inicira taj poziv i razgovor. Dao mu je i konkretne savjete šta bi bilo dobro da "Tramp čuje od Putina".

"Zelenski dolazi u Bijelu kuću u petak. Idem na taj sastanak jer žele da prisustvujem, ali mislim da, ako je moguće, bi bilo dobro da imamo telefonski razgovor sa tvojim šefom pre tog sastanka u petak", rekao je Vitkof Ušakovu tog 14. oktobra.

Ušakov je pažljivo slušao. Sve je kasnije prenio Putinu.

"Bilo bi dobro i da Putin čestita Trampu na sporazumu o Pojasu Gaze i da je Rusija sve vrijeme podržavala američkog predsjednika kao čovjeka koji zastupa mir. Od tog trenutka, razgovor će ići u dobrom smjeru", detaljno je Vitkof objasnio Ušakovu šta i kako bi trebalo da se pregovara sa Trampom.

Vitkof je onda "poentirao". Ubacio je i sebe i Ušakova u cijelu priču kao glavne aktere "iz senke".

"Još nešto bi bilo nevjerovatno. Možda bi on (Putin) mogao da kaže Trampu da su Stiv i Jurij razgovarali o sličnom planu od 20 tačaka za mir i da bismo mi podržati tako nešto o čemu bi svakako trebalo razgovarati", precizan je bio Vitkof u instrukcijama za Ušakova.

Razgovor Putina i Trampa

Nepuna dva dana kasnije, u četvrtak 16. oktobra, telefonom su razgovarali Putin i Tramp. Putin je, prema instrukcijama Vitkofa, pozvao Trampa.

Putin je nahvalio Trampa prema pažljivim instrukcijama Vitkofa. Nije poznato da li je Vitkof to radio sam na svoju ruku, ili je to bio tajni dogovor sa Trampom koji je pohvalio razgovor sa Putinom, otkrio je da je trajao nešto više od dva i po sata i da je bio vrlo produktivan.

Tada je ugovoren samit u Budimpešti, ali je on kao što smo rekli, u međuvremenu otkazan. I dalje nema naznaka da li bi i kada mogao da se organizuje, u Budimpešti ili na nekoj novoj lokaciji.

Sastanak u Majamiju

Vitkor je potom imao sastanak 24. oktobra u Majamiju na Floridi sa Dmitriev, visokim zvaničnikom Kremlja. Portparol Dmitrieva nije htio zvanično da se oglašava o ovom sastanku.

Potom su se njih dvojica telefonom čuli nakon što se Rus vratio u domovinu. Dogovorili su da Moskva nastavi da "gura", odnosno forsira načelno ugovoreni mirovni sporazum zbog odredbi koje su u njenom interesu.

Šta je Vitkof ugovorio sa Ušakovom i Dmitrievim?

Oni su napravili zajedno inicijalnu verziju mirovnog sporazuma od 28 tačaka. Suština je u onome zbog čega je Ukrajina ošto reagovala kada je dobila svoju kopiju ugovora koji podrazumeva razmjenu teritorija, povlačenje ukrajinskih trupa iz oblasti koje drži pod djelimičnom kontrolom i odustajanje od članstva u NATO pakt.

"Ovo kažem samo tebi, znam šta je sve potrebno da bi se sporazum ozvaničio. Donjeck i možda razmjena nekih teritorija.

Umjesto da tako komuniciramo, moramo još da razgovaramo kako bismo dogovorili sporazum. Predsjednik će mi dati mnogo prostora da se uspostavi dogovor. Već sam komunicirao dosta i sa Jurijem, i ako sve ovo dobro prođe, može da dovede do nečeg velikog", zaključio je Vitkof na šta je Dmitriev kratko odgovorio: To dobro zvuči.

Da podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp ucijenio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i dao mu je rok do Dana zahvalnosti, do četvrtka 27. novembra, da prihvati novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini. Zelenski smatra da je plan sporan po više tačaka jer se od Ukrajine očekuje da odustane od članstva u NATO pakt, kao i povlačenje trupa iz delova teritorija koje kontroliše, a u međuvremenu se plan izmijenio.

Izbačeno je devet tačaka iz početnih 28. Rusiji se ne dopada član 14 o zamrznutim ruskim sredstvima i planu njihovog korišćenja, a najavljen je i novi sastanak Trampa i Zelenskog, ali nije preciziran tačan datum još uvjek.