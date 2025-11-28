Putin želi sastanak sa Trampom u Budimpešti.

Izvor: Kremlin Press Office / Zuma Press / Profimedia

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin ugostio je danas na sastanku premijera Mađarske Viktora Orbana u Moskvi. Orban je doputovao u prestonicu Rusije sa glavnim saradnicima kako bi razgovarao sa ruskom stranom o brojnim temama sa fokusom na rat u Ukrajini i dalju isporuku ruskih energenata ka njegovoj zemlji.

Putin je rekao Orbanu da bi volio da se sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom u Budimpešti na mirovnom samitu, prenosi "Skaj Njuz". Njih dvojica su već trebali da se sastanu u Budimpešti u oktobru, ali je taj sastanak ipak bio otkazan jer nisu bili ispunjeni uslovi obije strane, prije svega ruske, za njegovo održavanje.

Pogledajte fotografije sa sastanka Putina i Orbana u Moskvi

Da podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp ucijenio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i dao mu je rok do Dana zahvalnosti, do četvrtka 27. novembra, da prihvati novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini. Zelenski smatra da je plan sporan po više tačaka jer se od Ukrajine očekuje da odustane od članstva u NATO pakt, kao i povlačenje trupa iz djelova teritorija koje kontroliše, a u međuvremenu se plan izmijenio.

Izbačeno je devet tačaka iz početnih 28. Rusiji se ne dopada član 14 o zamrznutim ruskim sredstvima i planu njihovog korišćenja, a najavljen je i novi sastanak Trampa i Zelenskog, ali nije preciziran tačan datum još uvjek.