Tramp spreman da prizna okupirane djelove ukrajinske teritorije kao dio Rusije kako bi okončao rat u Ukrajini.

Izvor: Youtube/printscreen/The White House

Američki predsjednik Donald Tramp je spreman da prizna okupirane teritorije Ukrajine kao dio Ruske Federacije kako bi mogao što prije da okonča rat u Ukrajini, piše britanski "Telegraf". Prema pisanju britanskog lista, specijalni izaslanik američkog predsjednika Stiv Vitkof će na sastanku u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom izneti taj predlog i dati "direktnu ponudu".

Plan o priznavaju teritorije krši američku diplomatsku konvenciju. Ukrajina i njeni glavni evropski saveznici se oštro protive ovom članu korigovanog američkog predloga mirovnog sporazuma od 19 tačaka.

"Sve je jasnije da Amerikance ne zanima evropski stav. Kažu da Evropljani mogu da rade šta god žele", kaže dobro obaviješteni izvor britanskog lista.

Putin se danas u Moskvi sastao sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom. Izjavio je da je spreman za sastanak sa Trampom u Budimpešti.

Da podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp ucenio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i dao mu je rok do Dana zahvalnosti, do četvrtka 27. novembra, da prihvati novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini. Zelenski smatra da je plan sporan po više tačaka jer se od Ukrajine očekuje da odustane od članstva u NATO pakt, kao i povlačenje trupa iz djelova teritorija koje kontroliše, a u međuvremenu se plan izmijenio.

Izbačeno je devet tačaka iz početnih 28. Rusiji se ne dopada član 14 o zamrznutim ruskim sredstvima i planu njihovog korišćenja, a najavljen je i novi sastanak Trampa i Zelenskog, ali nije preciziran tačan datum još uvjek.