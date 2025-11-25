Rusija će vjerovatno odbaciti novi predlog mirovnog sporazuma o kraju rata u Ukrajini.

Izvor: YouTube/printscreen/Global News

Ruska Federacija će najvjerovatnije, prema pisanju "Fajnenšel Tajms-a", odbiti novu, revidiranu verziju američkog plana o kraju rata u Ukrajini. Prvobitni američki plan od 28 tačaka je više odgovarao Rusiji iako je Moskva protestovala zbog člana 14 o zamrznutoj ruskoj imovini.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je odobrio prvobitnu verziju sporazuma koja je ubrzo izmijenjena zbog oštrih komentara ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i evropskih saveznika. Potom je sporazum skraćen sa 28 tačaka na 19 i danas je Ukrajina prihvatila tu korigovanu verziju mirovnog sporazuma.

Kako saznaje "FT", Putin je sa Trampom na avgustovskom samitu u Aljasci dogovorio plan od 28 tačaka koji je plasiran u javnost sredinom prethodne nedelje. Međutim, Sjedinjene Države su ubrzo popustile i korigovale ga što se nikako nije dopalo Moskvi koja se zvanično i dalje nije oglasila.

Navodno Rusija čak sprema osvetu u vidu medijske hajke protiv Sjedinjenih Država i Trampa. Zbog plana korišćenja zamrznute ruske imovine, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je čak naveo da je riječ o "banditskom ponašanju" i najavio je osvetu, ali nije precizirao kako bi to tačno izgledalo.

Vidi opis Tramp zabo nož u leđa Putinu?! Moskva sprema brutalnu osvetu, počelo je na Aljasci Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 16 / 16

Da podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp ucenio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i dao mu je rok do Dana zahvalnosti, do četvrtka 27. novembra, da prihvati novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini. Zelenski smatra da je plan sporan po više tačaka jer se od Ukrajine očekuje da odustane od članstva u NATO pakt, kao i povlačenje trupa iz djelova teritorija koje kontroliše, a u međuvremenu se plan izmijenio.

Izbačeno je devet tačaka iz početnih 28. Rusiji se ne dopada član 14 o zamrznutim ruskim sredstvima i planu njihovog korišćenja, a najavljen je i novi sastanak Trampa i Zelenskog, ali nije preciziran tačan datum još uvijek.