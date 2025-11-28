Plan uključuje ukidanje federalnih subvencija za strane državljane, denaturalizaciju onih za koje tvrdi da "narušavaju domaći mir" i deportaciju stranaca koje opisuje kao "javni teret, bezbjednosni rizik ili nekompatibilne sa zapadnom civilizacijom".

Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial /Drew ANGERER / AFP/ Profimedia

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je nove, oštrije imigracione mjere, uključujući trajnu obustavu migracija iz "zemalja trećeg svijeta" i ukidanje svih saveznih beneficija za one koji nisu državljani SAD-a.

U objavama na mreži "Truth Social", Tramp je naveo da želi da "potpuno rastereti" američki sistem, ali nije precizirao koje bi zemlje bile obuhvaćene tim ograničenjem, piše CNBC.

Tramp je poručio da će okončati "milionske" prijeme iz vremena administracije bivšeg američkog predsjednika Džozefa Bajdena i da će ukloniti svakoga ko, kako je naveo, "nije neto vrijednost za SAD ili nije sposoban da voli zemlju".

Plan uključuje ukidanje federalnih subvencija za strane državljane, denaturalizaciju onih za koje tvrdi da "narušavaju domaći mir" i deportaciju stranaca koje opisuje kao "javni teret, bezbjednosni rizik ili nekompatibilne sa zapadnom civilizacijom".

Ove izjave uslijedile su nakon pucnjave u blizini Bijele kuće, u kojoj su ranjena dva pripadnika Nacionalne garde, a jedna od njih je preminula. Napad je, prema navodima istražitelja, izvršio državljanin Avganistana.

Ubrzo zatim, direktor Službe za državljanstvo i imigraciju Džozef Edlou saopštio je da će agencija ponovo da provjeri sve imigrante sa zelenom kartom iz "zemalja koje izazivaju zabrinutost".

Na pitanje o dodatnim detaljima, uključujući koje se zemlje smatraju „zabrinjavajućim“, USCIS je ukazao CNN-u na 19 zemalja navedenih u junskoj predsjedničkoj proklamaciji.

Tih 19 zemalja uključuju Avganistan, Burmu, Čad, Republiku Kongo, Ekvatorijalnu Gvineju, Eritreju, Haiti, Iran, Libiju, Somaliju, Sudan, Jemen, Burundi, Kubu, Laos, Sijera Leone, Togo, Turkmenistan i Venecuelu.

Uvedena je i neodređena obustava obrade svih imigracionih zahtjeva koji se odnose na avganistanske državljane.