Napadač na pripadnike nacionalne garde u Vašingtonu, avganistanski državljanin Rahmanulah Lakanval (29) dobio je azil u SAD ove godine, za vrijeme administracije američkog predsjednika Donalda Trampa, pokazuju dokumenti američke vlade u koje je Rojters imao uvid.

Prema dokumentu, Lakanval je ušao u Sjedinjene Američke Države 8. septembra 2021. godine, u okviru programa preseljenja "Dobrodošli saveznici" koji je pokrenuo bivši demokratski predsjednik Džo Bajden posle povlačenja američke vojske iz Avganistana prethodnog mjeseca, ali je on podnio zahtjev za azil u decembru 2024. godine i on mu je odobren 23. aprila ove godine, tri mjeseca nakon što je Tramp stupio na dužnost.

Napadač na pripadnike nacionalne garde, koji je živio u državi Vašington, nije imao poznatu kriminalnu prošlost, rekao je zvaničnik.

U vladinom dosijeu o Lakanvalu navodi se da su ga SAD provjerile zbog njegovog rada sa partnerima američke vlade tokom rata u Avganistanu i da nisu pronađene nikakve potencijalno diskvalifikujuće informacije.

Direktor Federalnog istražnog biroa (FBI) Kaš Patel i američki tužilac za Distrikt Kolumbija Žanin Piro, koje je imenovao Tramp, rekli su ranije danas tokom konferencije za novinare da Bajdenova administracija nije sprovela adekvatne provjere prošlosti ili provere Lakanvala prije nego što mu je dozvolila da uđe u SAD 2021. godine.

Patel je rekao da je Lakanvalu, koji je radio sa snagama američke vlade tokom rata u Avganistanu bez osnova dozvoljeno da uđe u SAD jer je "prethodna administracija donela odluku da dozvoli hiljadama ljudi ulazak" u SAD "bez ikakve provjere prošlosti ili provjere".

Pripadnici Nacionalne garde koji su ranjeni u Vašingtonu identifikovani su kao Sara Bekstrom (20) i Endru Volf (24), i oni se nalaze u kritičnom stanju. Prema riječima Piro, na njih je "napadač bez provokacije otvorio vatru, iz zasjede, naoružan revolverom 357 marke Smit end Veson".

Piro je kazala da su, dva mlada pripadnika Nacionalne garde koji su upucani u Vašingtonu, u blizini Bijele kuće, položili zakletvu manje od 24 sata pre napada. FBI vodi istragu i incident tretira kao mogući čin međunarodnog terorizma.

