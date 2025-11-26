Tramp je rekao da američki pregovarači napreduju u razgovorima s Rusijom i Ukrajinom te da je Moskva pristala na neke ustupke

Američki predsjednik Donald Tramp odustao je od svog ranije postavljenog roka u četvrtak da Ukrajina pristane na mirovni plan koji podupiru SAD, rekavši da je "rok za mene kada sve bude gotovo".

Tramp je rekao da američki pregovarači napreduju u razgovorima s Rusijom i Ukrajinom te da je Moskva pristala na neke ustupke. Rekao je da će se njegov izaslanik Stiv Vitkov sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o Moskvi, a uključen je i njegov zet Džarad Kušner, prenosi 24sata.

Podsetimo, američki predsjednik Donald Tramp prethodno je ucijenio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i dao mu je rok do Dana zahvalnosti, do četvrtka 27. novembra, da prihvati novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini. Zelenski smatra da je plan sporan po više tačaka jer se od Ukrajine očekuje da odustane od članstva u NATO pakt, kao i povlačenje trupa iz djelova teritorija koje kontroliše, a u međuvremenu se plan izmijenio.

Izbačeno je devet tačaka iz početnih 28. Rusiji se ne dopada član 14 o zamrznutim ruskim sredstvima i planu njihovog korišćenja, a najavljen je i novi sastanak Trampa i Zelenskog, ali nije preciziran tačan datum još uvijek.

