Donald Tramp se oglasio o pucnjavi kod Bijele kuće.

Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial /Drew ANGERER / AFP/ Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži "Truth social" o današnjoj pucnjavi kod Bijele kuće. Povrijeđena su dvojica pripadnika Nacionalne garde koji su u kritičnom stanju u bolnici.

"Životinja koja je upucala dvojicu pripadnika Nacionalne garde, koji se nalaze u kritičnom stanju u dvije odvojene bolnice, je takođe povrijeđena, ali uprkos tome, platiće ogromnu cijenu. Bog blagoslovio našu veliku Nacionalnu gardu i svu našu vojsku.

To su zaista sjajni ljudi. Ja, kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, i svi iz moje Kancelarije, smo uz vas", naveo je Tramp.

Pogledajte fotografije sa mjesta pucnjave kod Bijele kuće