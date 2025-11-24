Kremlj odbacuje evropsku alternativu američkom mirovnom planu za Ukrajinu, ocjenjujući je nekonstruktivnom, dok razmatra djelove američkog prijedloga.

Izvor: printscreen Youtube

Kremlj je u ponedjeljak saopštio da je evropska alternativa američkom mirovnom planu za Ukrajinu od 28 tačaka neproduktivna i da ne ispunjava zahtjeve Rusije, prenosi Daily Sabah.

Objavljivanje nacrta američkog mirovnog plana prošle nedjelje produbilo je zabrinutost u Ukrajini i među evropskim državama da su ključni ruski zahtjevi u vezi sa NATO-om, teritorijama i redoslijedom postizanja bilo kakvog mirovnog sporazuma prihvaćeni od strane Vašingtona.

Evropski plan značajno mijenja značenje i značaj ključnih tačaka o NATO-u i teritorijama, prema kopiji dokumenta koju je vidio Rojters.

"Evropski plan, na prvi pogled… je potpuno nekonstruktivan i ne odgovara nama", rekao je portparol Kremlja za spoljnu politiku Jurij Ušakov novinarima u Moskvi.

Predsjednik Vladimir Putin je u petak izjavio da američki prijedlozi za mir u Ukrajini mogu biti osnova za rješavanje sukoba, ali da bi u slučaju da Kijev odbije plan, ruske snage napredovale dalje.

Ušakov je rekao da "ne sve, ali mnoge odredbe ovog (američkog) plana djeluju prilično prihvatljivo za nas". Dodao je da neke odredbe zahtijevaju detaljniju diskusiju.