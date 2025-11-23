Nestanci struje postali su svakodnevica u Kijevu i oblastima blizu linije fronta, dok je Černigov među najteže pogođenima.

Izvor: Twitter/zoranceran/printscreen

U Černigovskoj oblasti ruski dronovi uništili su jednu od posljednjih preostalih energetskih jedinica, dodatno otežavajući situaciju uoči, kako ukrajinske vlasti navode, najteže zime od 2022. godine.

Prema pisanju Gardijana, meta napada bio je objekat kompanije „Černigivoblenergo“, dodatno zaštićen betonskim i pješčanim barijerama, ali bez krova, što se ispostavilo kao fatalan propust. Dronovi tipa „Šahed“ tri dana zaredom napadali su stanicu odozgo, sve dok transformator nije eksplodirao. Snimak eksplozije, koji je zabilježio ruski izviđački dron, brzo se proširio Telegramom.

Ukrajinske snage pokušavale su da odbiju nove talase dronova lakim naoružanjem, ali bez uspjeha.

Nestanci struje postali su svakodnevica u Kijevu i oblastima blizu linije fronta, dok je Černigov među najteže pogođenima. Stanovnici navode da i po 14 sati dnevno provode bez struje, suočavajući se sa prekidima vodosnabdijevanja i nefunkcionalnim liftovima i pumpama u stambenim zgradama.

Slične probleme imaju i Sumi i Harkov, koje pogađaju konstantni napadi s druge strane granice.

Adam Davidenko (33), radnik kurirske službe iz Černigova, kaže da Rusija koristi energetsku infrastrukturu kao metu kako bi slomila moral stanovništva.

„Odlučili su da nas ubiju hladnoćom, da nas ostave bez tople vode i osnovnih uslova za život. Struju su mi isključili jer ne mogu da platim račun – dugo sam bio bez posla. Preživljavamo, ne živimo. Ložim drva da bih se ugrijao. Ponekad pomislim da više ne mogu“, rekao je Davidenko.