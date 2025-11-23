Rusija i Ukrajina razmijenile su optužbe za noćne vazdušne napade, dok se američki, ukrajinski i evropski zvaničnici sastaju u Ženevi kako bi razgovarali o američkom planu od 28 tačaka za okončanje rata koji traje više od tri i po godine.

Izvor: MONDO

Rusija i Ukrajina razmijenile su optužbe za noćne vazdušne napade, dok se američki, ukrajinski i evropski zvaničnici sastaju u Ženevi, kako bi razgovarali o američkom planu od 28 tačaka za okončanje rata koji traje više od tri i po godine.

U Ukrajini, vršilac dužnosti guvernera Dnjepropetrovska Vladislav Hajvanenko, rekao je da je 15 ljudi tražilo medicinsku pomoć nakon noćnog napada ruskih dronova na grad Dnjepar.

Gradonačelnik Dnjepra Boris Filatov kazao je da je napad rezultirao štetom na pet stambenih zgrada, prenosi Anadolija.

Guverner Odese Oleh Kiper kazao je da je noćni napad rezultirao požarima na objektima energetske i transportne infrastrukture u regiji, koji su kasnije ugašeni.

On je dodao da je u napadu oštećeno i nekoliko stambenih zgrada.

Guverner Zaporoške oblasti Ivan Fedorov rekao je da je broj povrijeđenih u napadu prethodne noći na supermarket u administrativnom centru regije porastao na šest.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo tvrdi da je njihova protivvazdušna odbrana oborila 69 od 98 različitih tipova dronova koje je Rusija lansirala tokom noći.

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov saopštio je da je izbio požar u elektrani u gradu Šatura, oko 120 kilometara istočno od ruske prijestonice.

„Vodovodne, kanalizacijske i električne usluge u Šaturi funkcionišu normalno. Preduzimaju se sve mjere za brzo obnavljanje grijanja“, dodao je Vorobjov.

Rusko Ministarstvo odbrane kazalo je da je njihova protivvazdušna odbrana oborila 75 ukrajinskih dronova, uključujući 36 iznad Crnog mora.

U međuvremenu, zvaničnici bi trebalo da u Ženevi razgovaraju o mirovnom planu za okončanje rata između Rusije i Ukrajine.

Procureli nacrt predloga zahtijeva od Ukrajine da preda dodatnu teritoriju Rusiji, ograniči veličinu svoje vojske i odustane od nastojanja da se pridruži NATO-u.

Američki predsjednik Donald Tramp dao je ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom rok do četvrtka da odgovori.

Zelenski je rekao da se suočava s teškim izborom.

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da bi američki plan mogao biti iskorišćen kao osnova za rješenje i da je Moskva i dalje zadovoljna napretkom na bojnom polju, ali da ostaje otvorena za razgovore.

Evropski lideri su rekli da bi plan mogao biti osnova za razgovore o okončanju rata, ali da je potreban dodatni rad.