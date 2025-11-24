Rusija tvrdi da još uvijek nije dobila nikakve informacije o tim pregovorima.

Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Moskva se danas oglasila povodom mirovnog plana za Ukrajinu u 28 tačaka i pregovora američkih i ukrajinskih diplomata u Ženevi. Rusija tvrdi da još uvijek nije dobila nikakve informacije o tim pregovorima.

"Mi, naravno, pomno pratimo izvještaje medija koji su pristizali poslednjih nekoliko dana, uključujući i one iz Ženeve. Ali još nismo dobili ništa zvanično", rekao je Peskov.

Iz Kremlja su poručili da u ovom trenutku nema planova da se ruska i američka delegacija sastanu tokom ove nedelje. Jedino što je sigurno jeste da će predsjednik Rusije Vladimir Putin danas razgovarati sa turskim kolegom Redžepom Tajipom Erdoganom.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao i da Moskva nema informacije o poseti ukrajinskog predsjednika Vašingtonu na Dan zahvalnosti.

"Nemamo tu informaciju i ne znamo hoće li prvi čovjek Kijeva ići u Vašington, šta će tačno biti diskutovano niti koji je tekst sastavljen u Ženevi. Još uvijek nemamo te informacije", rekao je Peskov.