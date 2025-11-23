Tramp poručuje da se rat u Ukrajini nikada ne bi dogodio da je on bio predsednik i traži da se Kijev do četvrtka izjasni o američkom planu za mir.

Izvor: Youtube/printscreen/The White House

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na društvenoj mreži Truth Social u trenutku dok visoki zvaničnici Sjedinjenih Država, Ukrajine i savjetnici za nacionalnu bezbjednost Francuske, Britanije i Njemačke u Ženevi razgovaraju o nacrtu američkog plana za okončanje rata u Ukrajini.

"Rat između Rusije i Ukrajine je nasilan i strašan rat koji se, uz snažno i pravo američko i ukrajinsko VOĐSTVO, NIKADA NE BI DOGODIO. Počeo je mnogo prije nego što sam preuzeo drugi mandat, za vrijeme administracije Uspavanog Džoa Bajdena, i samo se pogoršao.

Da predsjednički izbori 2020. nisu bili NAMEŠTENI I UKRADENI, jedino u čemu su radikalni lijevi demokrati dobri, ne bi bilo rata između Ukrajine i Rusije, kao što ga nije bilo, čak ni pomena, tokom mog prvog mandata. Putin nikada ne bi napao. Tek kad je vidio Uspavanog Džoa na djelu, rekao je: ‘Sada je moja prilika.’ Ostatak je istorija i tako se nastavlja", napisao je Tramp.

"POKVARENI DŽO JE DAO SVE BESPLATNO, BESPLATNO, BESPLATNO"

"NASLEDIO SAM RAT KOJI SE NIKADA NIJE TREBAO DOGODITI, RAT U KOM SVI GUBE, POSEBNO MILIONI LJUDI KOJI SU TAKO NEPOTREBNO UMRLI. UKRAJINSKO ‘VOĐSTVO’ NIJE ISKAZALO NIKAKVU ZAHVALNOST ZA NAŠE NAPORE, A EVROPA NASTAVLJA DA KUPUJE NAFTU OD RUSIJE.

SAD NASTAVLJA DA PRODAJE OGROMNE KOLIČINE ORUŽJA NATO-u ZA DISTRIBUCIJU UKRAJINI (POKVARENI DŽO JE DAO SVE BESPLATNO, BESPLATNO, BESPLATNO). BOG BLAGOSLOVIO SVE ŽIVOTE KOJI SU IZGUBLJENI U LJUDSKOJ KATASTROFI", dodao je.

Šta piše u Trampovom planu?

Podsjetimo, ranije ove nedelje procureo je Trampov plan za okončanje rata u Ukrajini.

Osim teritorijalnih ustupaka Ukrajine, dokument navodi da bi u slučaju daljeg ruskog napredovanja uslijedio "odlučan koordinisani vojni odgovor". Ne navodi se kakvu bi ulogu SAD imao u toj reakciji. Plan ima i ekonomske elemente: dio zamrznute ruske imovine koristio bi se za obnovu Ukrajine, sankcije Rusiji bile bi ukinute, SAD i Rusija dugoročno bi sarađivale u oblastima poput vještačke inteligencije i eksploatacije minerala, a Rusija bi se vratila u G8.

Sve strane dobile bi amnestiju za postupke tokom rata, što znači da ruski zvaničnici i vojnici ne bi mogli biti krivično gonjeni za ratne zločine. Plan predviđa i da Ukrajina organizuje izbore u roku od 100 dana od sklapanja dogovora. Zelenski je u septembru istakao da želi izbore nakon uspostavljanja primirja.

Američka strana vrši pritisak na Ukrajinu da postigne dogovor u kratkom roku. Iako plan uključuje predloge koje je Ukrajina do sada više puta odbacila, predsjednik Volodimir Zelenski ne isključuje mogućnost da o njemu razgovara.