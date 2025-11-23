Evropski blok predlaže vraćanje Rusije u G8 kao dio mirovnog sporazuma za Ukrajinu.
Evropski blok saglasio se da pozove Vladimira Putina nazad u G8 kao dio mirovnog sporazuma za Ukrajinu.
Ponuda da se Rusija ponovo pridruži ovom političkom forumu, iz kojeg je isključena 2017. godine nakon aneksije Krima, upućena je tokom razgovora u Ženevi.
Ovo je jedan u nizu ustupaka evropskih lidera u kontra-prijedlogu američkom mirovnom planu, koji je prošle sedmice procurio u javnost, saznaje britanski Telegraf.
Evropski plan, na čijem su sastavljanju učestvovali i britanski zvaničnici, predlaže „postupnu reintegraciju Rusije u globalnu ekonomiju“, uz mogućnost da se zemlja ponovo priključi G8.
Marko Rubio, američki državni sekretar, rekao je novinarima:
„Mislim da je ovo veoma, veoma značajan, vjerovatno najbolji sastanak i dan koji smo imali do sada u čitavom ovom procesu, još otkako smo preuzeli dužnost u januaru.“
Protudogovor je postignut nakon što je Donald Tramp izjavio da Ukrajina nije pokazala „ni trunku zahvalnosti“ za američke napore da okonča rat.