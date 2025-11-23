Evropski blok predlaže vraćanje Rusije u G8 kao dio mirovnog sporazuma za Ukrajinu.

Izvor: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Evropski blok saglasio se da pozove Vladimira Putina nazad u G8 kao dio mirovnog sporazuma za Ukrajinu.

Ponuda da se Rusija ponovo pridruži ovom političkom forumu, iz kojeg je isključena 2017. godine nakon aneksije Krima, upućena je tokom razgovora u Ženevi.

Ovo je jedan u nizu ustupaka evropskih lidera u kontra-prijedlogu američkom mirovnom planu, koji je prošle sedmice procurio u javnost, saznaje britanski Telegraf.

Evropski plan, na čijem su sastavljanju učestvovali i britanski zvaničnici, predlaže „postupnu reintegraciju Rusije u globalnu ekonomiju“, uz mogućnost da se zemlja ponovo priključi G8.

Marko Rubio, američki državni sekretar, rekao je novinarima:

„Mislim da je ovo veoma, veoma značajan, vjerovatno najbolji sastanak i dan koji smo imali do sada u čitavom ovom procesu, još otkako smo preuzeli dužnost u januaru.“

Protudogovor je postignut nakon što je Donald Tramp izjavio da Ukrajina nije pokazala „ni trunku zahvalnosti“ za američke napore da okonča rat.