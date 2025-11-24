Administracija Donalda Trampa izradila je nacrt mirovnog sporazuma od 28 tačaka za okončanje rata u Ukrajini, koji uključuje ustupke Rusiji poput odustajanja Kijeva od NATO-a, teritorijalnih promjena i ograničenja ukrajinske vojske.

Izvor: PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDO/Ukrainian Presidential Press/EPA

Administracija Donalda Trampa sastavila je novi predlog od 28 tačaka za okončanje rata u Ukrajini, koji uključuje niz značajnih ustupaka Rusiji. Dopisnici CNN-a Nik Paton Volš i Metju Čens analizirali su šta bi takav mirovni plan podrazumijevao.

Prema nacrtu dokumenta, Ukrajina bi morala da se odrekne dijela teritorije, odustane od svoje kandidature za pridruživanje NATO-u i ograniči veličinu svoje vojske. Američki zvaničnici ističu da je predlog još uvijek u fazi finalizacije i da bi svaki konačni sporazum zahtjevao kompromis sa obje strane.

Ukrajinski suverenitet bi bio potvrđen: Naglašava se da ova odredba predstavlja veliko dostignuće s obzirom na intenzitet ruskog napada i činjenicu da opstanak Ukrajine kao države nije bio zagarantovan. Potpisuje se sveobuhvatni sporazum o nenapadanju između Rusije, Ukrajine i Evrope: Ovim bi se okončale sve bezbjednosne neizvijesnosti nagomilane tokom poslednjih 30 godina. Rusija neće napadati susedne zemlje, a NATO se neće širiti: Naglašava se da bi ova odredba definitivno ugasila dugogodišnju ambiciju Gruzije da se pridruži Alijansi. SAD će posredovati u dijalogu između Rusije i NATO-a: Tramp se ponovo pozicionira kao posrednik između NATO-a i Moskve, što predstavlja distanciranje od tradicionalnog shvatanja uloge SAD unutar Alijanse. Ukrajina će dobiti pouzdane sigurnosne garancije Ukrajinska vojska biće ograničena na 600.000 pripadnika: U mirnodopskim uslovima, ovo je velika cifra, daleko iznad nivoa demilitarizacije koji je Rusija ranije zahtijevala, ali i finansijski teret koji Ukrajina teško može da podnese. Istovremeno, Rusiji se ne postavljaju nikakva ograničenja. Ukrajina ustavom potvrđuje da neće u NATO, a NATO u statute unosi obvezu da Ukrajinu neće primiti: To bi poslužilo kao dokaz Moskvi da je ostvarila jedan od svojih ključnih ciljeva invazije. Međutim, promjena statuta zahtijeva jednoglasnost svih članica NATO-a. NATO neće raspoređivati trupe u Ukrajini: Cilj je spriječiti zaobilaženje zabrane ukrajinskog članstva kroz prisustvo stranih vojnika. Evropski borbeni avioni biće stacionirani u Poljskoj: Treba napomenuti da se ovo već dešava i da nije nova mjera. Američka garancija bezbijednosti imaće strogo definisane uslove: U dokumentu je naveden niz scenarija koji bi pokrenuli ili otkazali garanciju SAD. Zaključuje se da je dokument izuzetno specifičan i da ne pokriva mnoge druge moguće oblike kršenja sporazuma. Ukrajina dobija pravo na pridruživanje EU i privremeni pristup evropskom tržištu Pokreće se globalni paket za obnovu Ukrajine: Osnivanje razvojne agencije za tehnološke i infrastrukturne projekte, saradnja SAD i Ukrajine u obnovi gasne infrastrukture, obnova ratom razorenih područja, razvoj infrastrukture i industrije sirovina, poseban program Svjetske banke. Rusija se postepeno vraća u globalnu ekonomiju: To uključuje postepeno ukidanje sankcija, značajnu ekonomsku saradnju sa SAD i povratak u G8. Zaključuje se da to odražava na ozbiljnost ekonomskog pritiska pod kojim se Rusija nalazi. 100 milijardi dolara zamrznute ruske imovine ide na obnovu Ukrajine: Evropa dodaje još 100 milijardi dolara. Ostatak ide u zajednički investicioni fond SAD i Rusije. Naglašava se da definicija "ukrajinske teritorije" postaje ključna jer Rusija drži mnoga od razorenih područja, što bi joj potencijalno omogućilo pristup novcu za obnovu tih područja. Takođe se ističe da bi Moskva ipak pristala da sredstva ne budu vraćena pod punu kontrolu Kremlja. Osniva se američko-ruska radna grupa za praćenje sporazuma Rusija pravno potvrđuje svoju politiku nenapadanja prema Evropi i Ukrajini SAD i Rusija će produžiti sporazume o nuklearnoj kontroli: START I više ne postoji i zamijenjen je novim START-om. Ukrajina potvrđuje status nenuklearne države:Treba napomenuti da je Ukrajina već potpisnica Sporazuma o neširenju oružja. Zaporoška nuklearka počinje sa radom pod nadzorom IAEA-e, sa ravnomjernom raspodjelom energije Obrazovni programi tolerancije u Ukrajini i Rusiji: Predlažu se evropski standardi za zaštitu manjina i zabrana nacističke ideologije. Navodno bi ova odredba mogla da posluži kao sredstvo Moskvi za rušenje sporazuma zbog stalnog ponavljanja teze o "nacistima u Ukrajini". Teritorijalne odredbe: Krim, Lugansk i Donjeck priznaju se kao de fakto ruski, uključujući i od strane SAD. Herson i Zaporožje su "zamrzavaju se" na trenutnoj liniji fronta. Rusija napušta i druge okupirane teritorije van pet navedenih regiona. Ukrajinske snage se povlače iz dela Donjecke oblasti koji drže, a zona postaje demilitarizovana tampon zona pod ruskom jurisdikcijom. Zaključuje se da je Donjeck simbol otpora i da bi njegovo prepuštanje imalo katastrofalne političke posledice za Kijev. Postoji i rizik od ponovnog aktiviranja proruskih paravojnih grupa, kao 2014. godine, što bi Ukrajinu učinilo ranjivom. Dogovorene teritorijalne promjene ne smiju se mijenjati silom Rusija neće blokirati ukrajinsku trgovinu na Dnjepru niti izvoz žita preko Crnog mora Humanitarna komisija: Razmjena svih zarobljenika i mrtvih, povratak civila i djece, programi ponovnog spajanja porodica, pomoć žrtvama sukoba. Ukrajina će održati izbore u roku od 100 dana: Naglašava se da nije realno organizovati legitimne izbore u tako kratkom vremenskom periodu i da bi svaki potpisnik ovog sporazuma vjerovatno izgubio podršku birača. Potpuna amnestija za sve učesnike u sukobu: Zaključuje se da je cilj ove odredbe ukidanje potjernice MKS-a protiv Vladimira Putina i odbacivanje optužbi za ratne zločine. Sporazum je pravno obavezujući i nadgleda ga Savet za mir na čelu sa Donaldom Trampom Primirje stupa na snagu nakon povlačenja na dogovorene tačke

Evropa predstavila svoj kontrapredlog

Evropske zemlje su predstavile svoj predlog mirovnog plana za Ukrajinu, koji se u mnogim aspektima radikalno razlikuje od nedavno procurelog američkog dokumenta od 28 tačaka.

Evropski plan snažno naglašava poštovanje ukrajinskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta i, za razliku od američkog predloga, ne poziva Ukrajinu da se povuče iz gradova u Donbasu ili da zatvori vrata NATO-u, iako priznaje da bi proces članstva ostao neizvjestan.

Pregovori o teritorijalnim pitanjima po evropskom modelu bi se vodili tek nakon uspostavljanja prekida vatre i na osnovu postojeće linije fronta, a ukrajinska vojska bi mogla da zadrži do 800.000 pripadnika - znatno više nego što sugeriše američki dokument.

Evropljani takođe žele da se zamrznuta ruska imovina koristi za obnovu Ukrajine, dok bi sankcije Rusiji bile postepeno ublažavane samo ako se dokaže trajnost mira, što bi na kraju moglo dovesti do povratka Moskve u G8.



