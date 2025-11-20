Novi američko-ruski mirovni prijedlog za okončanje rata u Ukrajini ocijenjen je u Kijevu kao "apsurdan" i neprihvatljiv, usred razgovora Vladimira Zelenskog sa visokorangiranom delegacijom američke vojske.

Ukrajinski zvaničnici rekli su da je prijedlog, koji su navodno sastavili Kiril Dmitrijev, blizak saveznik Vladimira Putina, i specijalni izaslanik Donalda Trampa, Stiv Vitkof, "provokacija" čiji je cilj da izazove podjele i "dezorijentiše" saveznike Ukrajine.

- Trenutno ne postoji nijedan znak da je Kremlj spreman za ozbiljne pregovore. Putin pokušava da dobije na vremenu i izbjegne američke sankcije - rekao je Oleksandar Merežko, predsjednik parlamentarnog odbora za spoljnu politiku Ukrajine.

Kirila Dmitrijeva je odbacio kao "nebitnog".

Prvi zamjenik ministra spoljnih poslova Ukrajine, Sergej Kislitsa, nazvao je inicijativu nerealnom. Naveo je da je to klasična sovjetska informativna operacija čiji je cilj uticanje na javno mnjenje i širenje panike.

Prema pisanjima medija, obimni predlog od 28 tačaka u velikoj mjeri podsjeća na zahtjeve koje je Moskva iznosila ubrzo nakon početka invazije 2022. godine. Navodno je sastavljen uz učešće ruskih i američkih zvaničnika, uz podršku Donalda Trampa. Kijev nije konsultovan. Jedan evropski diplomata rekao je da su za plan saznali tek kada su uključili vijesti.

Prijedlog predviđa da Ukrajina ustupi Rusiji severni dio Donbasa koji trenutno kontroliše i da prepolovi svoju vojsku. Ukrajina bi takođe morala da se odrekne svojih dalekometnih oružja koja koristi za gađanje vojnih ciljeva unutar Rusije.

Strane trupe ne bi smjele da borave na teritoriji Ukrajine, što potpuno isključuje mogućnost mirovnih snaga predvođenih Velikom Britanijom i Francuskom.

Prema Axiosu, SAD bi pružile neodređene bezbjednosne garancije. Ruski jezik i Ruska pravoslavna crkva dobili bi poseban status, u skladu sa dugogodišnjim zahtjevima Kremlja.

Ukrajinski zvaničnici ocijenili su da dokument praktično predstavlja kapitulaciju Ukrajine i kraj njenog suvereniteta. Prijedlog dolazi skoro četiri godine nakon što su ruske trupe pokušale, ali nisu uspjele, da zauzmu Kijev, dok napori administracije Donalda Trampa da okonča sukob ostaju u zastoju.