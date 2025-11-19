Najmanje 25 ljudi, među njima troje djece, poginulo je u ruskom napadu na Ternjopolj, dok su desetine ranjene u jednom od najžešćih udara na zapadnu Ukrajinu.

Izvor: Chubotin Kirill/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najmanje 25 ljudi, uključujući troje djece, poginulo je u žestokom ruskom napadu dronovima i projektilima na zapadno­ukrajinski grad Ternjopolj, gde su pogođene dvije stambene zgrade. U jednom od najsmrtonosnijih napada na zapadnu Ukrajinu od početka invazije u februaru 2022. godine, povređene su još 73 osobe, među kojima je 15 djece, potvrdili su ukrajinski spasioci, prenosi BBC.

16 murdered.

64 injured, including 14 children.



People were sleeping at home — in what they believed was a safe place, somewhere in the middle of a residential district in the western city of Ternopil.



My heart bleeds in agony.



Everyone who supports russia is complicit.pic.twitter.com/nJ4Ip8oc1E — Olena Halushka (@OlenaHalushka)November 19, 2025

Napadi širom zemlje

Osim Ternjopolja, na meti su bile i druge zapadne regije, Lavov i Ivano-Frankovsk, dok je napad dronom gađao tri okruga sjevernog grada Harkova, gde je povređeno više od 30 ljudi. Fotografije sa mjesta događaja prikazuju zgrade i automobile u plamenu. Ukrajinsko ministarstvo energetike saopštilo je da su brojni regioni ostali bez električne energije. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija ispalila više od 470 dronova i 47 projektila, što je izazvalo "značajna razaranja". Upozorio je i da bi pod ruševinama u Ternjopolju moglo biti zarobljenih ljudi.

Prizori užasa u Ternjopolju

Razmjere uništenja brzo su postale vidljive. Snimak koji je podijelio Zelenski prikazuje jednu od pogođenih stambenih zgrada koja se potpuno urušila. Ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko rekao je da je uništen dio zgrade od trećeg do devetog sprata. Gust dim sukljao je iz prozora, a ispred zgrade goreli su manji požari. Spasilačke ekipe satima su pretraživale ruševine, dok su sirene odjekivale nad gradom, a iza Crkve Gospe od Večne Pomoći dizao se ogroman oblak dima.

Across many of our regions, work is underway to address the aftermath of Russia’s attack. It is confirmed that Russia launched more than 470 attack drones and 48 missiles of various types against Ukraine overnight – one ballistic and the rest cruise missiles.



In Ternopil,…pic.twitter.com/EwQmc6Nv1S — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)November 19, 2025

Odgovor na ukrajinske napade ATACMS raketama?

Ruski udari uslijedili su dan nakon što je ukrajinska vojska prvi put priznala da je koristila američke rakete dugog dometa ATACMS za gađanje vojnih ciljeva unutar Rusije. Rusko ministarstvo odbrane optužilo je Ukrajinu da je ispalila četiri projektila na južni grad Voronjež, ali tvrdi da su svi oboreni.

Diplomatski napori i tajni planovi

U međuvremenu, Zelenski je otputovao u Ankaru na razgovore sa turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoganom u pokušaju da oživi napore za okončanje rata. Njegova posjeta dolazi usred medijskih izvještaja da specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof, radi na mirovnom planu sa ruskim kolegom Kirilom Dmitrijevim. Kremlj je poručio da nijedan ruski predstavnik neće učestvovati u razgovorima u Ankari, a portparol Dmitrij Peskov odbio je da komentariše navode o tajnom američko-ruskom planu. "U ovom slučaju, nema ništa novo što bismo mogli da saopštimo", rekao je Peskov. Istovremeno, objavljeno je da bi se Zelenski sutra u Kijevu trebalo da sastane sa dvojicom visokih američkih vojnih zvaničnika – sekretarom vojske Denom Driskolom i načelnikom generalštaba, generalom Rendijem Džordžom. Oni su najviši američki vojni zvaničnici koji su posetili Kijev otkad je Tramp preuzeo dužnost.

Napetosti u komšiluku

Incidenti su izazvali reakcije i u susjednim zemljama. Rumunsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je ruski dron u srijedu rano ujutro preletio oko 8 kilometara kroz njihov vazdušni prostor prije nego što je ušao u Ukrajinu i Moldaviju, pa se ponovo vratio u Rumuniju. Kao odgovor, podignuti su rumunski i njemački borbeni avioni. Poljska je takođe u sredu rano rasporedila svoje avione i privremeno zatvorila dvije aerodromske piste na jugoistoku zemlje zbog napada na zapadnu Ukrajinu.

Kako se približava četvrta godišnjica početka ruske invazije, stavovi Moskve i Kijeva o načinu okončanja rata ostaju duboko suprotstavljeni. Ranije ovog meseca, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da se ruski uslovi za mirovni sporazum nisu promijenili od kada ih je Putin iznio 2024. godine.