Poljska digla NATO avione zbog ruskog napada u Ukrajini gdje su izvedeni napadi raketama i dronovima, eksplozije u gradovima Lavov i Ternopil

Izvor: Profimedia

Borbeni avioni Poljske i NATO saveznika dignuti su rano jutros kako bi osigurali bezbijednost poljskog vazdušnog prostora nakon što je Rusija pokrenula vazdušne napade na zapadnu Ukrajinu u blizini granice sa Poljskom.

Rojters prenosi da su to saopštile su oružane snage zemlje ove zemlje članice NATO.

"Parovi lovaca za brzo reagovanje i avion za rano upozoravanje su podignuti u vazduh, a sistemi protivvazdušne odbrane (PVO) i radarskog nadzora na zemlji stavljeni su na najviši stepen pripravnosti" saopštila je operativna komanda vojske Poljske u objavi na društvenoj mreži X.

Ovome je prethodila serija eksplozija u zapadnim ukrajinskim gradovima Lavov i Ternopilj.

Ukrajinski mediji i očevici Rojtersa navode da je uoči tih eksplozija vojska Ukrajine upozorila na veliku prijetnju od ruskih raketnih i dronova.

"Rusija ponovo napada našu energetsku infrastrukturu. Uvedena su vanredna isključivanja struje u nizu oblasti Ukrajine" saopštilo je ukrajinsko Ministarstvo energetike na Telegramu.

U Poljskoj su početkom ove nedelje izvedene dvije sabotaže na prugama koje se koriste za snabdijevanje Ukrajine, a Rusija se sama oglasila o tim incidentima.