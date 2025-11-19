Najteže je prošao grad Ternopolj, gdje je ubijeno 20 ljudi, od kojih dvoje djece. Spasioci još izvlače ljude iz ruševina
Najmanje 20 civila ubijeno je, a 115 je ranjeno u ruskim napada na više ukrajinskih regiona tokom noći, a pričinjena je i značajna materijalna šteta ključnoj infrastrukturi, uz nestašice struje.
Ukrajinske vazduhoplovne snage navele su da je Rusija ispalila 48 raketa i 476 dronova na Ukrajinu, kao i jednu balističku raketu.
Ukrajinski PVO presreo je 442 drona, 41 krstareću raketu, međutim, sedam projektila i 34 drona udarile su na 14 lokacija, dok su ostaci oborenih dronova i raketa pali na još šest lokacija.
At least 20 people, including two children, have been killed in Russia’s missile strike on Ternopil.— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine)November 19, 2025
Rescue operations continue as crews search the rubble. More than 60 people were injured, among them 16 children.
This brutal attack is part of a massive overnight Russian…pic.twitter.com/X9bcTiNRBs
Oblasti u zapadnoj Ukrajini, uključujući Ternopolj, Hmeljnicki, Ivano-Frankivsk i Lavov, koji su na 500 kilometara od ruske granice, takođe su pogođeni.
Upravo su u Termopolju stradali civili - među kojima je dvoje djece, dok je ranjeno 66, od kojih 16 djece, saopštila je Ukrajinska služba za vanredne situacije.
UPD: 19 people were killed in Ternopil as a result of the Russian attack overnight. At least 66 others were injured, according to the State Emergency Service.— UNITED24 Media (@United24media)November 19, 2025
: Radio Svobodapic.twitter.com/bnboOYJEAf
Dvije devetospratnice su oštećene u napadu, a na jednoj, stradali su spratovi između trećeg i devetog, rekao je ministar policije Ihor Klimenko.
Službe nastavljaju sa spasilačkim akcijama, pošto su civili i dalje zarobljeni ispod ruševina.
Ternopolj je grad na zapadu Ukrajine, vazdušnom linijom do Poljske ima oko 200 kilometara.