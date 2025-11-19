Najteže je prošao grad Ternopolj, gdje je ubijeno 20 ljudi, od kojih dvoje djece. Spasioci još izvlače ljude iz ruševina

Najmanje 20 civila ubijeno je, a 115 je ranjeno u ruskim napada na više ukrajinskih regiona tokom noći, a pričinjena je i značajna materijalna šteta ključnoj infrastrukturi, uz nestašice struje.

Ukrajinske vazduhoplovne snage navele su da je Rusija ispalila 48 raketa i 476 dronova na Ukrajinu, kao i jednu balističku raketu.

Ukrajinski PVO presreo je 442 drona, 41 krstareću raketu, međutim, sedam projektila i 34 drona udarile su na 14 lokacija, dok su ostaci oborenih dronova i raketa pali na još šest lokacija.

At least 20 people, including two children, have been killed in Russia’s missile strike on Ternopil.



Rescue operations continue as crews search the rubble. More than 60 people were injured, among them 16 children.



This brutal attack is part of a massive overnight Russian…pic.twitter.com/X9bcTiNRBs — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine)November 19, 2025

Oblasti u zapadnoj Ukrajini, uključujući Ternopolj, Hmeljnicki, Ivano-Frankivsk i Lavov, koji su na 500 kilometara od ruske granice, takođe su pogođeni.

Upravo su u Termopolju stradali civili - među kojima je dvoje djece, dok je ranjeno 66, od kojih 16 djece, saopštila je Ukrajinska služba za vanredne situacije.

UPD: 19 people were killed in Ternopil as a result of the Russian attack overnight. At least 66 others were injured, according to the State Emergency Service.



: Radio Svobodapic.twitter.com/bnboOYJEAf — UNITED24 Media (@United24media)November 19, 2025

Dvije devetospratnice su oštećene u napadu, a na jednoj, stradali su spratovi između trećeg i devetog, rekao je ministar policije Ihor Klimenko.

Službe nastavljaju sa spasilačkim akcijama, pošto su civili i dalje zarobljeni ispod ruševina.

Ternopolj je grad na zapadu Ukrajine, vazdušnom linijom do Poljske ima oko 200 kilometara.