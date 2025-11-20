Navodni američko-ruski mirovni plan o Ukrajini, koji predviđa da Moskva "iznajmi" Donbas uz ograničavanje ukrajinske vojske i zapadnog naoružanja, izazvao je šok i optužbe da se o sudbini Kijeva odlučuje iza njegovih leđa.

Prema pisanju britanskog lista Telegraf od četvrtka, novi američki predlog mirovnog plana za Ukrajinu od 28 tačaka navodno uključuje odredbu prema kojoj bi Moskva dobila kontrolu nad istočnim Donbasom u najam ili zakup u zamjenu za plaćanje "naknade za najam". Istovremeno, Kijev bi zadržao pravno vlasništvo nad ovim teritorijama, rekli su izvori, a objavio je Kijev post.

Plan od 28 tačaka navodno je razrađen između SAD i Rusije u nedavnoj seriji tajnih razgovora, što je ponovo pokrenulo strahove da je Ukrajina izostavljena iz diskusija o njenoj budućnosti. Plan, koji su, prema izvještajima, u trodnevnim razgovorima razvili američki i ruski predsjednički izaslanici Stiv Vitkof i Kiril Dmitrijev, predviđa da se ukrajinske snage povuku iz preostalih neokupiranih područja Donbasa, pretvarajući ga u "demilitarizovanu zonu", objavio je u srijedu Aksios.

Zauzvrat, Moskva bi mogla da napravi teritorijalne ustupke u djelimično okupiranim ukrajinskim regionima Zaporožje i Herson. Prema ovom planu, Kijev bi takođe morao da smanji (gotovo da prepolovi) svoje oružane snage, prestane da prima dio zapadnog naoružanja i odustane od stacioniranja stranih snaga na svojoj teritoriji, kako je objavio Fajnenšel tajms. Takođe bi mu bilo zabranjeno posjedovanje raketa dugog dometa i morao bi da spriječi slijetanje stranih diplomatskih aviona u Ukrajinu, navodi Telegraf.

Ruski bi postao zvanični državni jezik, a Ruska pravoslavna crkva dobila bi službeni status na okupiranim teritorijima. Ukrajini bi bilo dozvoljeno da pregovara o bezbjednosnim garancijama sa američkom i evropskom vladom kako bi pomogla u održavanju bilo kakvog primirja.

Ideja "kirije" i plaćanja "kirije" odražava poslovni pristup Donalda Trampa međunarodnim poslovima, prema pisanju lista Telegraf. Moskva bi zapravo plaćala "porez na zemlju" kako bi nadoknadila ukrajinske gubitke iz Donbasa, regiona bogatog mineralima, kako izvještava Kijev post.

Distanciranje od plana sa obje strane Atlantika

Prema ukrajinskom Ustavu, svako prepuštanje teritorije zahtijeva održavanje referenduma, na kojem bi to vjerovatno bilo odbačeno, tako da bi ugovor o zakupu mogao poslužiti kao zaobilazno rešenje.

Izvori NBC-a rekli su da Ukrajina nije učestvovala u izradi plana i da je bila samo obaviještena o njegovim osnovnim crtama. Izvor blizak Kijevu opisao je tajming, usred korupcijskog skandala u vladi predsjednika Volodimira Zelenskog, kao vjerovatan pokušaj Kremlja da iskoristi uočene slabosti ukrajinskog rukovodstva.

Evropski i američki saveznici takođe su rekli da nisu bili obaviješteni. Britanski diplomatski zvaničnik je takođe rekao za Politiko da London nije bio upoznat sa predlozima.

Ukrajinski zvaničnici su odbacili plan, a Rusija je negirala da je znala za njega. Donald Tramp nije komentarisao sporazum, ali je u srijedu otkrio da je nedavno rekao ruskom lideru Vladimiru Putinu: "Dozvolite mi da riješim vaš prokleti rat."

Ipak, kako piše Telegraf, izvori tvrde da je Bijela kuća rekla Zelenskom da mora da pristane na uslove, računajući na slabost zbog korupcijskog skandala koji je potresao ukrajinskog predsjednika. Zelenski je, s druge strane, više puta isključio predaju cijelog Donbasa Rusiji kao cijenu za mir.

Ali zvaničnici sa obje strane Atlantika distancirali su se od navodnog novog plana, odbijajući da potvrde da li nešto slično predlogu uopšte postoji. Jedan visoki američki zvaničnik, sa kojim je razgovarao Kijev post, odbacio je dokument kao "maksimalističku fantaziju Kremlja", neku vrstu neozbiljne liste želja za koju Vašington vjeruje da Moskva širi kako bi testirala živce Zapada. Drugi zvaničnici Trampove administracije odbili su da potvrde ili poreknu da je takav plan ikada sastavljen, a kamoli distribuiran.

Rubio: "Završetak sukoba zahtijeva razmjenu realnih ideja"

U Evropi, nekoliko zapadnih diplomata je opisalo glasine o novom planu i predlozima kao još jedan pokušaj Moskve da stvori utisak da ima zamah za postizanje dogovora koji Kijev nikada ne bi prihvatio, a Zapad nikada ne bi podržao. Raspoloženje u Briselu, Berlinu i Parizu, prema pisanju Kijev posta, nakon informacija o novom planu više je ličilo na iritiranost nego zabrinutost, a diplomate su sve opisale kao "poznati ruski trik".

U objavi na društvenim mrežama, američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da okončanje sukoba "zahtijeva široku razmjenu ozbiljnih i realističnih ideja", formulacija koja zvuči kao pokušaj da se opravda razmišljanje bez priznavanja ikakvog konkretnog predloga.

Kalas: "Ništa bez Evrope i Ukrajine"

Kaja Kalas, visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku, upozorila je u četvrtak Donalda Trampa da Evropa i Ukrajina moraju da podrže mirovni sporazum sa Rusijom da bi on funkcionisao.

"Ono što smo mi kao Evropljani uvek podržavali jeste dugotrajan i pravedan mir i pozdravljamo sve napore da se to postigne. Naravno, da bi bilo koji plan funkcionisao, potrebni su Ukrajinci i Evropljani. Dakle, to je veoma jasno", rekao je Kalas.

"Moramo shvatiti da u ovom ratu postoji jedan agresor i jedna žrtva, tako da nismo čuli nikakve ustupke sa ruske strane. Da je Rusija zaista željela mir, mogla je pre nekog vremena da pristane na bezuslovni prekid vatre, dok večeras ponovo vidimo bombardovanje civila - 93 odsto ruskih meta bila je civilna infrastruktura: škole, bolnice, stambene zgrade, da bi se ubilo mnogo ljudi i izazvalo mnogo patnje", rekla je ona uoči sastanka Saveta za spoljne poslove.