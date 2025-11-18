Zelenski putuju u Tursku, ukrajinski predsjednik kaže da se priprema da oživi pregovore sa Rusijom i radi na razmjeni zarobljenika

Izvor: POU / Zuma Press / Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da će sjutra otputovati u Tursku kako bi pokušao da "oživi" mirovne pregovore i nastavi razmjenu zatvorenika sa Rusijom.

"Sjutra ću održati sastanke u Turskoj. Pripremamo se da oživimo pregovore i razvili smo rješenja koja ćemo predložiti našim partnerima", objavio je Zelenski na društvenim mrežama.

Ukrajinski predsjednik nije precizirao sa kojim zvaničnicima planira da se sastane.

Rusija još nije reagovala na najavu Zelenskog.

"Radimo i na obnavljanju razmjene zatvorenika i vraćanju naših zatvorenika kući", dodao je Zelenski.

U Istanbulu je održano nekoliko rundi razgovora u pokušaju pronalaska rješenja za okončanje ruske invazije na Ukrajinu, pokrenute u februaru 2022. godine.

Međutim, razgovori do sada nisu uspjeli da donesu značajniji napredak.

Razmjena zatvorenika i repatrijacija posmrtnih ostataka bili su jedini konkretni rezultati tih razgovora.

Stavovi dvije strane o uslovima za mir, uspostavljanje prekida vatre ili čak sastanak između njihovih lidera ostaju dijametralno suprotni.

Rustem Umerov, jedan od članova ukrajinske delegacije koja je prethodno posjetila Tursku, u subotu je rekao da je nedavno otišao u Tursku da traži oslobađanje 1.200 Ukrajinaca pritvorenih u Rusiji.

Zelenski je od ponedeljka na turneji po evropskim zemljama gdje traži veću podršku od svojih saveznika dok Rusija bombarduje ukrajinsku energetsku infrastrukturu pred zimu.

Ukrajinski predsjednik danas treba da se u Madridu sastane sa španskim premijerom Pedrom Sančezom i kraljem Felipeom Šestim, u ponedeljak je bio Francuskoj.