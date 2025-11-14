Ukrajinske snage vodile su žestoke ulične borbe u Kupjansku i uništile zgradu u kojoj su se utvrdile ruske snage. Grad je strateški važan zbog željeznice i puteva ka Donbasu.

Izvor: Facebook/PrintScreen

Ukrajinske snage za specijalne operacije objavile su snimak koji prikazuje žestoke ulične borbe u gradu Kupjansku u Harkivskoj oblasti.

Tokom izviđanja, pripadnici 8. pukovnije za specijalne operacije otkrili su ruske vojnike u jednoj zgradi. Rusi su ih brojčano nadjačali i zauzeli utvrđene vatrene položaje. Ukrajinci tvrde da su se povukli bez gubitaka.

Osma pukovnija je saopštila da je zgrada u kojoj su se ruske snage utvrdile kasnije potpuno uništena minama TM-72.

Zašto je Kupjansk važan?

Rusi su početkom ove nedelje tvrdili da su preuzeli potpunu kontrolu nad istočnim dijelom grada. Kupjansk je strateški važan grad u Harkivskoj oblasti jer se nalazi na raskršću ključnih saobraćajnih pravaca, uključujući željezničku mrežu koja povezuje Rusiju s istočnom i južnom Ukrajinom.

Grad leži na rijeci Oskil, koja čini prirodnu barijeru. Kontrola nad Kupjanskom omogućava nadzor nad željezničkim linijama i putevima prema Izjumu, Svatovama i dalje ka Donbasu, što ga čini jednim od ključnih uporišta za dalja ofanzivna ili odbrambena dejstva.

Ruske snage su ga zauzele na početku invazije u februaru 2022. godine, ali su ga ukrajinske jedinice kasnije te godine povratile.