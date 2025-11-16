Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručio je da će doći do promene u najvećim energetskim kompanijama zbog korupcije koja je okupirala čitavu zemlju.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je promjene u vrhu najvažnijih državnih energetskih kompanija koje potresa veliki korupcijski skandal u energetskom i odbrambenom sektoru.

„Uporedo sa potpunom revizijom finansijskih aktivnosti, mora početi i smjena uprava u tim kompanijama“, napisao je danas na Telegramu.

Rekao je da se dogovorio o narednim koracima sa premijerkom Julijom Sviridenko.

„Uslovi za novi nadzorni odbor u državnoj nuklearnoj kompaniji Energoatom trebalo bi da budu spremni u roku od nedjelju dana. Doći će i do promjena u upravi državnog operatera hidroelektrana Ukrhidroenergo, operatera sistema gasovoda u zemlji i državnog energetskog giganta Naftogaza. Za to su već zakazani odgovarajući konkursi“, poručio je Zelenski, dodajući da će i izvršni odbor kompanije biti u potpunosti zamijenjen.

Osumnjičen je i Zelenskijev saradnik

Energoatom je u središtu najvećeg korupcijskog skandala u Ukrajini otkako je počela ruska invazija u februaru 2022. godine, zbog čega su prethodnih dana dvojica ministara podnijela ostavke. Slučaj se odnosi na milione dolara mita koji su navodno plaćeni tokom izgradnje zaštitnih struktura namenjenih zaštiti energetske infrastrukture od ruskih napada.

Dvojica osumnjičenih, među kojima je i jedan blizak Zelenskijev saradnik, pobjegla su u inostranstvo. Ukrajinski predsjednik se verovatno nastoji distancirati od skandala, između ostalog i kako ne bi ugrozio stranu pomoć za svoju ratom razorenu zemlju.