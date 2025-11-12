Rusija je spremna da nastavi mirovne pregovore sa Ukrajinom u Istanbulu, izjavio je zvaničnik Ministarstva spoljnih poslova Aleksej Poliščuk.

Izvor: Kremlin Press Office / Zuma Press / Profimedia

Rusija je spremna da nastavi mirovne pregovore sa Ukrajinom u Istanbulu, prenela je u utorak ruska novinska agencija TASS riječi zvaničnika Ministarstva spoljnih poslova. Od susreta u najvećem turskom gradu 23. jula nije bilo susreta licem u lice između dvije država.

TASS izvještava da je zvaničnik ministarstva Aleksej Poliščuk rekao da turska strana ponavlja pozive za nastavak mirovnih pregovora.

"Ruski tim je spreman za to. Lopta je na strani Ukrajine", rekao je on. Ukrajina, s druge strane, odbacuje optužbe Kremlja da je ona kriva za zastoj u mirovnom procesu.

Na sastanku krajem jula, koji je trajao samo 40 minuta, ukrajinska strana je predložila sastanak u avgustu između svog predsjednika Volodimira Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Kremlj je potom objavio da je Putin spreman za takav sastanak, ali samo ako bi to bilo u Moskvi, što je Kijev odbio.