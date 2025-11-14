Ukrajinska vojska nastavlja napade na rusku naftnu infrastrukturu.

Izvor: Jean-Christian Tirat / Sipa Press / Profimedia

Ukrajinska vojska koristi projektile "Long Neptune" za napade na rusku naftnu infrastrukturu, piše "Skaj Njuz". Ove rakete imaju domet od 600 milja, odnosno oko 965 kilometara.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da ukrajinska vojska koristi ove rakete za napade na ključnu rusku naftnu infrastrukturu. Danas je pogođena luka Novorosijsk u Crnom moru koja je obustavila rad nakon napada.

Oštećena ključna ruska rafinerija: Proizvodi milione barela dnevno, zastrašujući napad dronovima

Zašto je važna ruska rafinerija Novorosijsk?

Kako piše pomenuti britanski portal, ova ruska rafinerija dnevno proizvodi 2,2 miliona barela dnevno. Čini oko dva odsto globalnog snadbijevanja nafte prema informacijama izvora iz naftne industrije.

Saopšteno je da je izvršen napad dronovima. Nije zasad poznata količina pričinjene materijalne štete.