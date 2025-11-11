Peskov izjavio da rat u Ukrajini neće završiti dok Rusija ne ispuni svoje ciljeve.

Izvor: Erik Romanenko / Zuma Press / Profimedia

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ponovio je nepopustljiv stav Moskve, istakavši da će se rat u Ukrajini završiti tek "kada Rusija ostvari svoje ciljeve". Ova izjava dolazi u trenutku dok mirovni pregovori stoje, a Moskva ne pokazuje namjeru da odustane od svoje agresije. "Želio bih da se sukob što prije završi. Može završiti samo kada Rusija ispuni ciljeve koje je prvobitno postavila", rekao je Peskov.

Peskov je tvrdio da Moskva navodno želi kraj rata političkim i diplomatskim sredstvima, ali je odgovornost za zastoj u pregovorima ponovo prebacio na druge zemlje. "Naši sagovornici ne žele da nastave razgovor. Aktivno ih podstiču Evropljani, koji vjeruju da Ukrajina može pobediti u ratu i ostvariti svoje interese vojnim sredstvima", dodao je.

Stavovi Rusije nisu novost. Još od početka invazije 2022. godine, Moskva zahtijeva de facto kapitulaciju Ukrajine, uključujući njeno razoružanje i smanjenje vojske, što bi je učinilo ranjivom na buduće napade. Predsjednik Vladimir Putin je u avgustu ove godine potvrdio da uslovi za prekid rata, objavljeni još ljeta 2024., ostaju nepromijenjeni.

Među ključnim zahtjevima su povlačenje ukrajinskih snaga sa okupiranih teritorija Donjecka, Luganska, Hersona i Zaporožja, regiona koje je Rusija protivpravno pripojila. Uz to, Kremlj insistira da se Ukrajina odrekne članstva u NATO-u, uspostavi nenuklearni status i ukinu međunarodne sankcije.