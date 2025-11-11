Ukrajinska vojska ima veliki problem sa nedostatkom vojnika i porastom dezerterstva.

Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik

Ukrajinska vojska suočava se sa velikim problemima u ratu sa Ruskom Federacijom - nedostatkom vojnika i porastom broja dezertera, piše "Fajnenšel Tajms". Za britanski list je volonterka na frontu Marija Berlinska otkrila da svega sedam pješadinaca čuva neke delove fronta.

"Sve ovo se moglo izbjeći da smo imali više ljudi i stotine, ako ne i hiljade, balističkih raketa", rekao je ukrajinski vojnik Artjom Karjakin.

Ukrajina se suočava i sa problemom oko municije za artiljeriju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski intenzivno pregovara sa Sjedinjenim Američkim Državama oko eventualne isporuke "tomahavk" raketa, ali se američki predsjednik Donald Tramp zasad strogo protivi tome.

O tim moćnim projektilima se nedavno odmah oglasila i Rusija. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je zaprijetio da bi to bila "crvena linija" koju bi prešla Amerika i da bi to dovelo do značajnog zahlađenja odnosa dvije zemlje.

Vidi opis Kilometar fronta čuvaju četiri pješadinca: Ukrajina nema rešenje za ruske napade, dronovi menjaju vojsku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Screenshot/ RTS emisija Dozvolite - Zvanični kanal Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: YouTube/Screenshot/ RTS emisija Dozvolite - Zvanični kanal Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube/Screenshot/ RTS emisija Dozvolite - Zvanični kanal Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YouTube/Screenshot/ RTS emisija Dozvolite - Zvanični kanal Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/Screenshot/ RTS emisija Dozvolite - Zvanični kanal Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/Screenshot/ RTS emisija Dozvolite - Zvanični kanal Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ukrajinski problem sa dezerterima

Prema podacima ukrajinskog tužilaštva, u oktobru ove godine pokrenuto je blizu 20.000 slučajeva samovoljnog odsustva ili dezerterstva. To je najveći broj od početka rata (24. februar 2022. godine)

"Značajan broj mobilisanih dezertira mnogo prije dolaska u svoje vojne jedinice. To dovodi do toga da se broj kopnenih snaga Oružanih snaga Ukrajine ne povećava, već se smanjuje. Koncentracija ukrajinskih snaga već je toliko mala da neke djelove fronta faktički štite samo dronovi", kaže poljski analitičar Konrad Muzika.

Kako Ukrajina rešava ovaj problem?

Prema mišljenju i saznanjima Muzike, Ukrajina rešava ovaj problem povećanjem broja dobrovoljaca i oslanjanjem na dronove, bespilotne letjelice. Navedene mjere su djelimično dale rezultat, Kijev je pokrenuo program ugovora na godinu dana za privlačenje muškaraca oslobođenih od mobilizacije, starosti od 18 do 24 godine, a odobrena je i amnestija za dezertere koji se vrate u vojsku i na front.