Ukrajina je izvela napad novim projektilom "Flamingom" nad ruskim gradom Ortelom.

Izvor: POU / Zuma Press / Profimedia

U ruskom gradu Orelu jutros je odjeknulo više eksplozija koje su, prema tvrdnjama Ukrajinaca, izazvane njihovim novim krstarećim projektilima Flamingo. Glavni štab ukrajinskih oružanih snaga kasnije je potvrdio prvu borbenu upotrebu "Flaminga".

Tonight’s attack on Oryol was carried out by means of the Pink Flamingo.pic.twitter.com/U1xpupQJG1 — △ (@TheDeadDistrict)November 13, 2025

Prema snimcima objavljenim na Telegram kanalu Nikolaevski Vanek, ruski protivvazdušni sistemi pokušali su da presretnu nadolazeće projektile, ali se na video-zapisu vide veliki zapaljeni delovi koji padaju s neba u stambena dvorišta, prenosi Jutarnji. Gorući fragmenti sletali su između parkiranih automobila i svega nekoliko metara od stambenih zgrada.

BREAKING: Overnight Ukrainian drones + Flamingo cruise missiles hammered Russia's Oryol tonight. One Flamingo downed—burning fuel raining on the city. Another slammed home inside Oryol (details incoming). Drones also pounded the local TPP.pic.twitter.com/5bjVmtp2wx — World Source News (@Worldsource24)November 13, 2025

"Flamingo" je prvi put predstavljen prije nekoliko mjeseci, a tada je saopšteno da raketa ima domet od 3.000 kilometara, leti visokom subsoničnom brzinom i može da nosi bojevu glavu težu od 1.100 kilograma. To je čini ukrajinskom raketom sa ubjedljivo najboljim performansama do sada.

Navodno se već sada proizvodi 50 primeraka mjesečno, s planom da ta brojka poraste na 200 komada mjesečno. Ni za jedan od tih podataka nema nezavisne potvrde, ali ako su tačni, "Flamingo" bi mogao predstavljati oružje čak moćnije od čuvenog američkog Tomahavka.