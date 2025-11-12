Ukrajinska vlada je suspendovala ministra pravde Germana Galuščenka dok traje istraga o navodnoj šemi mita od 100 miliona dolara u energetskom sektoru.

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency /Stefan Rousseau, PA Images / Alamy / Profimedia

Ukrajinska vlada je suspendovala ministra pravde Germana Galuščenka, saopštila je u srijedu ukrajinska vlada, usred istrage o korupciji u energetskom sektoru.

Ukrajinske vlasti optužile su sedam osoba u vezi sa navodnom šemom mita od 100 miliona dolara u koju su umiješani visoki zvaničnici energetske industrije, što je izazvalo negodovanje javnosti i usmjerilo pažnju na borbu Kijeva protiv korupcije.

Izvor: Stefan Rousseau, PA Images / Alamy / Profimedia

Galuščenko, koji je ranije obavljao funkciju ministra energetike, predmet je istražnog postupka, saopštilo je njegovo ministarstvo u utorak. Nije precizirano da li je ovo povezano sa slučajem korupcije u energetici, koji istražuje Nacionalna kancelarija za borbu protiv korupcije.

Galuščenko se složio sa odlukom vlade, rekavši da je "suspenzija za vrijeme trajanja istrage civilizovan i prikladan scenario", objavio je na Fejsbuku: "Braniću se na sudu i dokazati svoj stav", dodao je Galuščenko, ne otkrivajući detalje o uzrocima istrage.

Optužbe za mito u energetskom sektoru su posebno osjetljivi za širu javnost, koja svakodnevno trpi duge nestašice struje širom zemlje čak i prije nego što su počele hladne zimske temperature, dok se brani od masovnih ruskih napada na svoju infrastrukturu.