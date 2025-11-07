Ruske snage dovode pojačanja u sektor Pokrovska i probijaju se duboko u grad, dok ukrajinski izvori upozoravaju da se vode žestoke borbe od kuće do kuće.

Ruske snage dovode značajna pojačanja u sektor Pokrovska kako bi učvrstile položaje osvojene taktikom infiltracije, dok ukrajinski zapovednici upozoravaju da se neprijatelj probija duboko u grad koristeći loše vrijeme. Pokrovsk u Donjeckoj oblasti trenutno je poprište najžešćih ruskih napada u poslednjih 21 mjesec, navodi se u analizi Instituta za proučavanje rata (ISW), piše "Euromaidan Press".

Prema procenama ISW-a, rusko vojno zapovedništvo pojačava prisustvo svojih trupa s ciljem da konsoliduje ranije ostvarene prodore i omogući dalje napredovanje u samom gradu. Geolocirane snimke od 28. oktobra potvrđuju ruski napredak jugoistočno od Balahana, istočno od Pokrovska.

Istovremeno, ruski vojni blogeri tvrde da su njihove snage stigle do auto-puta T-0515 Pokrovsk–Dobropolje na sjeveroistoku grada i da napreduju sa istočne i južne strane. Zabilježeni su i prodori sjeverno od Novopavlivke, kao i zauzimanje djelova rudarskog kompleksa Pokrovsk blizu Udačnog.

Ukrajinski 7. korpus za brzo djelovanje izvijestio je o mehanizovanom napadu u blizini Mirnohrada u zoru 5. novembra, pri čemu su ukrajinski branioci uništili tri ruska vozila. Ovakvi oklopni napadi postali su rijetkost u sektoru Pokrovska poslednjih mjeseci, a prethodni su zabilježeni 13. i 22. oktobra. Jedan ukrajinski vojnik izjavio je da je Rusija, zbog ogromnih gubitaka u samo četiri mjeseca, izvršila čak tri rotacije trupa na ovom pravcu. Potvrdio je i da su za podršku napadima raspoređene jedinice Specnaza i mornaričke pješadije. ISW ističe da se ova strategija razlikuje od ranijih neuspješnih pokušaja kod Dobropolja, gdje ruske snage nakon početnog proboja nisu uspjele da ojačaju položaje te su odbačene u protivnapadima.

Da se borbe intenziviraju, potvrđuje i ukrajinski 7. korpus, koji je 6. novembra objavio da se broj ruskih napada u njihovoj zoni odgovornosti drastično povećao. Dok je u septembru prosjek bio 13 napada dnevno, samo 5. novembra zabilježeno ih je 30. Ukrajinski Glavni štab izvestio je o čak 276 borbenih okršaja u jednom od poslednjih 24-časovnih izveštaja, od čega se 100 dogodilo upravo u sektoru Pokrovska.

Zapovjednik ukrajinskog bataljona bespilotnih letjelica napomenuo je da ruske snage koriste loše vreme za grupisanje i ulazak u grad na motociklima ili bugijima. Prema njegovim riječima, Rusi dopremaju zalihe i infiltriraju se u severni deo Pokrovska kako bi došli do pozadinskih položaja gdje djeluju ukrajinski timovi za dronove i minobacače. Isti zapovednik tvrdi da su ruske trupe prodrle toliko duboko da su se položaji pomiješali, a borbe se sada vode od kuće do kuće.