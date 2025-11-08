Tri ukrajinska drona pogodila su trafostanicu u Vologdi i stambenu zgradu u Saratovu, dok ruska PVO tvrdi da je oborila više od 80 dronova.

Izvor: EVGENY BIYATOV / SPUTNIK / PROFIMEDIA

Tri ukrajinska drona pogodila su tokom noći električnu trafostanicu u severnoj ruskoj regiji Vologda, izjavio je u subotu regionalni guverner Georgij Filimonov.

Šteta na trafostanici se procenjuje, ali snabdevanje električnom energijom u regionu, koji se nalazi sjeverno od Moskve i oko 1.900 km od Ukrajine, nastavlja se bez prekida, naveo je Filimonov na Telegramu.

Ukrajina je dronovima pogodila i stambenu zgradu u ruskom Saratovu, pri čemu su dvije osobe povrijeđene, rekao je lokalni guverner Roman Busargin.

U tom napadu oštećeni su stambena zgrada i vozila, napisao je Busargin na Telegramu.

Saratov, industrijski grad na Volgi, udaljen 625 km od ukrajinske granice, već je više puta bio meta ukrajinskih dronova otkako je Rusija u februaru 2022. poslala desetine hiljada vojnika u susjednu zemlju.

Suprotno tome, slabije naseljena Vologodska oblast nije bila redovna meta ukrajinskih napada.

Ruska protivvazdušna odbrana (PVO) oborila je više od 80 ukrajinskih dronova, većinom iznad područja koja graniče sa Ukrajinom, saopštilo je rusko ministarstvo odbrane.