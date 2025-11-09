Sve termoelektrane u Ukrajini prestale su da proizvode struju zbog ruskih udara, saopštila je državna energetska kompanija Centrenergo.

Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Sve termoelektrane u Ukrajini prestale su da proizvode struju zbog ruskih udara, saopštila je državna energetska kompanija Centrenergo.

Kompanija je navela da je napad bio najteži od početka rata u Ukrajini, te da su sve obnovljene elektrane ponovo uništene.

"Proizvodnja energije je sada na nuli. Sve što smo obnovili neprekidnim radom, potpuno je zbrisano", saopštila je kompanija, koja najavljuje hitnu obnovu i integraciju novih kapaciteta.

Napad je doveo do masovnih prekida električne energije širom zemlje, ostavljajući milione Ukrajinaca u mraku, prenose ukrajinski mediji.

Vlasti rade na hitnim mjerama kako bi obezbijedile snabdijevanje kritičnih objekata i stambenih zgrada, dok se Centrenergo priprema za brzu obnovu termoelektrana.