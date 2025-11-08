Ruski vazdušni napadi tokom noći pogodili su energetsku infrastrukturu širom Ukrajine, usmrtivši jednu osobu i izazvavši nestanke struje u više regiona.

Izvor: X/AleksKukalov/aborealis940/Printscreen

Ukrajina je saopštila da je tokom noći došlo do novog ruskog napada na energetsku infrastrukturu zemlje, u kojem je poginula jedna osoba, dok je u nekoliko regiona nestalo struje.

Na putu ka zauzimanju važnog logističkog centra Pokrovsk na istoku, ruska vojska takođe pojačava vazdušne udare na postrojenja za gas i električnu energiju širom Ukrajine, što izaziva strah od teške zime za civile dok temperature opadaju.

"Neprijatelj ponovo pokreće masovni napad na energetsku infrastrukturu Ukrajine. Zbog toga je u nizu regiona uvedeno vanredno isključivanje struje", izjavila je ministarka energetike Svitlana Hrinčuk na Fejsbuku.

Uzbune širom Ukrajine

Upozorenja na vazdušni napad bila su aktivirana tokom noći u većem dijelu Ukrajine, a vlasti u više regiona, od Harkova (severoistok) do Odese (jug), izvijestile su o napadima dronovima i raketama, kao i o udarima na energetska postrojenja.

U Dnjepru, velikom gradu na istoku, napad dronovima probio je devetospratnicu, usmrtivši jednu ženu, dok je šest osoba povrijeđeno i hospitalizovano, među njima i jedno dijete, saopštile su službe za spasavanje. U Kijevu su civilne i vojne vlasti navele da su ostaci raketa izazvali požare na dvije lokacije u centralnom Pečerskom okrugu. U petak uveče, Andrej Bočarov, guverner ruske Volgogradske oblasti (južna Ukrajina), nekoliko stotina kilometara od prve linije fronta, izvestio je na Telegramu o napadu dronom na energetsku infrastrukturu, koji je izazvao nestanak struje.

Dok su diplomatski napori koje je pokrenuo Donald Tramp za okončanje najkrvavijeg sukoba u Evropi od Drugog svjetskog rata zastali, Rusija nastavlja da napreduje na frontu.

Russians massively attacked Dnipro and its suburbs with kamikaze drones. One of the drones punched through a residential block, collapsing several floors.



Eyewitnesses have shared photos of the aftermath.pic.twitter.com/6vIC0HsbYY — Denys from Kharkiv (@GlushkoDenys)November 7, 2025

Većina borbi fokusirana na Pokrovsk

Većina borbi trenutno je koncentrisana u Donjeckom regionu (istočna Ukrajina), gde se nalazi grad Pokrovsk, ključno logističko središte ukrajinskih snaga koje bi moglo pasti u narednim danima.

Osvajanje ovog grada predstavljalo bi najznačajniju rusku pobjedu u Ukrajini od pada uporišta Vugledara u oktobru 2024. i Avdejevke u februaru iste godine.

Ruska vojska kontroliše, u potpunosti ili delimično, gotovo 20 odsto ukrajinske teritorije, prema analizi AFP-a zasnovanoj na podacima Instituta za proučavanje rata (ISW), koji sarađuje s Projektom kritičnih pretnji (CTP).