Viktor Orban, koji se godinama oslanja na ruske energente uprkos pritiscima EU i Kijeva, našao se u nezgodnom položaju nakon što je Donald Tramp zatražio od NATO zemalja da prekinu uvoz ruske nafte i gasa.

Izvor: ZOLTAN FISCHER / AFP / Profimedia

Mađarski premijer Viktor Orban, koji je u dugogodišnjoj svađi sa Briselom i Kijevom, naišao je na neočekivanu prepreku - potez američkog predsjednika Donalda Trampa koji traži da NATO zemlje prestanu da kupuju i uvoze ruske energente.

Kako je Tramp već rekao da Orban nije dobio dozvolu za izuzetak od ovog stava Vašingtona, mađarski premijer će uskoro posjetiti Ameriku, u nadi da će uspjeti da promijeni odluku u svoju korist.

Trampov očekivani susret u Budimpešti sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji je trebalo da bude Orbanovo krunsko dostignuće, otkazan je.

Orban je sada taj koji osjeća ubod Trampove spoljnopolitičke cik-cak igre, suočavajući se sa pritiskom da prekine uvoz ruske energije i strahujući od uticaja novih američkih sankcija na Moskvu.

Sankcije SAD protiv Rosnjefta i Lukoila, vodećih ruskih energetskih kompanija, izazvale su retke kritike Orbana, koji je javno rekao da je situacija otišla predaleko.

Mađarski lider će sada otputovati u Vašington kako bi se sastao sa Trampom 7. novembra, a njegov glavni cilj je da istraži načine za ublažavanje uticaja sankcija na njegovu zemlju.

Kako ruske zalihe pokrivaju većinu mađarske potražnje za naftom i gasom, stručnjaci kažu da će Orban vjerovatno ostati pri svojim odlukama, naročito pred izbore na proleće 2026.

"Uprkos sve većem pritisku Sjedinjenih Država i Evropske unije, čini se da je Orbanova vlada odlučna da nastavi da kupuje energente iz Rusije", rekao je za "Kijev Independent" Ričard Demeni, analitičar tink-tenka u Budimpešti.

Dok je većina država članica EU u velikoj mjeri ukinula uvoz ruskih fosilnih goriva od 2022. godine, Mađarska i Slovačka nastavile su da uvoze ruske energente.

Oduševljenje se pretvorilo u strah

A za Orbana je Trampova klackalica u odnosima sa Rusijom veliki problem. Kada je Tramp pobijedio na predsjedničkim izborima prošle godine, Orban je bio oduševljen.

Mađarski lider se nadao da će američki predsjednik, koji ga je podržao i dijeli njegove konzervativne, antiimigracione stavove, poremetiti jedinstvo Zapada u kontinuiranoj podršci Ukrajini.

Međutim, čini se da se najnovija promena Trampove politike ne slaže sa Orbanovim očekivanjima. Vašington je nametnuo sankcije Moskvi, pozivajući evropske zemlje, uključujući Mađarsku, da prestanu da uvoze rusku naftu i gas, što je strategija osmišljena da prisili Moskvu na mirovne pregovore.

To stavlja Orbana u tešku poziciju, jer je njegova vlada stava da je brzo odvajanje od ruskog uvoza bez ugrožavanja energetske sigurnosti nemoguće, prije svega zbog geografskog položaja.

Mađarska povećala zavisnost od ruskih energenata

"Ne možemo osigurati sigurno snabdijevanje naše zemlje bez ruskih izvora nafte ili gasa", rekao je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

Ova centralnoevropska zemlja bez izlaza na more jedna je od dvije preostale članice EU koje još uvijek kupuju rusku naftu preko naftovoda Družba.

Budimpešta je čak povećala zavisnost od ruske sirove nafte sa 64 odsto prije invazije na Ukrajinu na 86 odsto u 2024. godini, izvestio je Centar za istraživanje energije i čistog vazduha (CREA).

"Iako bi Tramp mogao da iskoristi prijetnju sekundarnim sankcijama da izvrši pritisak na Orbana, čini se da Mađarska umesto toga traži izuzeća od novih američkih sankcija i koristi svoje jake veze sa Trampom kako bi izbjegla diverzifikaciju od ruskih zaliha", rekao je za "Kijev Independent" Andrej Nosko, stručnjak za energetsku politiku i gostujući istraživač na Univerzitetu u Slovačkoj.

Orban bi takođe mogao da koristi novi plan mađarskog Ministarstva energetike, koji predlaže smanjenje zavisnosti od ruske energije, kako bi pokazao bar neki napredak ka diverzifikaciji i na taj način umirio Trampa.

(Blic/Mondo)