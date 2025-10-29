Orban prozvao Trampa zbog sankcija Rusiji.

Izvor: Profimedia/AFP/John Thys

Premijer Mađarske Viktor Orban prozvao je američkog predsjednika Donalda Trampa zbog uvođenja sankcija Ruskoj Federaciji. On naredne nedelje putuje u Vašington na sastanak sa Trampom kada će razgovarati o ruskom uvozu nafte u Mađarsku.

Sjedinjene Američke Države su prethodne nedelje uvele sankcije dvema najvećim ruskim naftnim kompanijama - "Rosnjeftu" i "Lukoilu". Orban smatra da je ovim potezom Tramp "otišao predaleko i da je napravio veliku grešku ciljajući ruski energetski sektor".

"Razgovaramo o tome kako da izgradimo održivi sistem za ekonomiju moje zemlje, jer Mađarska uveliko zavisi od ruske nafte i gasa. Bez njih, cijene energije će naglo da porastu, što će uzrokovati nestašice u našim zalihama. Donald Tramp nije u pravu u vezi sa Putinom, obratiću se njemu da ga nagovorim da ukine sankcije Rusiji. Mađarska će pronaći izlaz iz sankcija", navodi Tramp u intervjuu za italijanski list "La Republica".

Da podsjetimo, sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina je trebalo da se održi prošle ili ove nedelje u Budimpešti, ali je on otkazan. Nakon toga je Rusija testirala projektil Burevestnik što je razbijesnilo američkog predsjednika koji je odmah zaprijetio Rusiji.

