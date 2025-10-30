"Ovaj sastanak nudi mogućnost da lideri dvije države naprave mapu puta koja bi dovela do američko-ruskog sastanka", rekao je Orbanov šef kabineta

Izvor: Profimedia/AFP/John Thys

Šef kabineta mađarskog premijera Viktora Orabna, Gergelji Guljaš, otkrio je dan je da će se mađarski premijer Viktor Orban sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Guljaš je rekao da će se Orban sastati sa Trampom u Bijeloj kući 7. novembra, dan ranije nego što su nezvanični medijski izvještaji ranije ukazivali.

Rekao je da razgovori između mađarske i američke strane traju već duže vrijeme o nizu pitanja i da je svrha posjete postizanje sporazuma o saradnji u oblastima energetike, odbrane, ekonomije i finansija.

Guljaš je rekao da bi Orban i Tramp mogli da razgovaraju o planu da se susretnu ruski i američki lider, Vladimir Putin i Donald Tramp, kako bi se postigao mir u Ukrajini.

"Ovaj sastanak nudi mogućnost da lideri dve države naprave mapu puta koja bi dovela do američko-ruskog sastanka, i preko toga i do mirnovnog sporazuma Rusije i Ukrajine", rekao je Guljaš.

Prvobitno je postojao načelni plan da se Tramp i Putin sastanu u Budimpešti, ali je ta ideja propala za sada, nakon što Moskva nije pristala na prekid vatre.

Jedna od tema razgovora Orbana i Trampa će biti kupovina ruske energije od Mađarske, od čega Budimpešta ne želi da se odrekne.