Predsjednik Rusije Vladimir Putin održao je telefonski razgovor sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov u petak.
Razgovor se dogodio uoči planiranog samita između Putina i američkog predsjednika Donalda Trampa u Budimpešti.
Peskov nije iznio detalje telefonskog razgovora Putina i Orbana, ali je naveo da će Kremlj uskoro objaviti više informacija o temama razgovora.
Portparol Kremlja je potvrdio da su pripreme za samit u Budimpešti u toku i nagovijestio da bi događaj mogao da se održi u naredne dvije nedelje ili nešto kasnije. Dodao je da postoji međusobno razumevanje da događaj ne smije biti odložen.
Peskov je takođe naveo da je odluka da se planirani samit održi u Mađarskoj uzajamno dogovorena između Moskve i Vašingtona.
On je istakao da Mađarska "uživa poštovanje" i Putina i Trampa, s obzirom na njenu jedinstvenu poziciju u pogledu suvereniteta i zaštite svojih interesa, iako je član i NATO-a i Evropske unije.